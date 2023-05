Der letzte Dortmunder Meistertrainer Jürgen Klopp drückt dem BVB von England aus im Titelrennen der Fußball-Bundesliga die Daumen. „Ich hoffe, dass Dortmund gewinnt. (...) Ich weiß, was es für die Stadt bedeuten würde, und auch generell. Ich kann mir vorstellen, dass Bayern das anders sieht, aber es macht keinen Spaß, wenn immer die gleiche Mannschaft Meister wird“, sagte Klopp während der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel des FC Liverpool gegen den FC Southampton.

„Wir alle wissen, dass Bayern nächstes Jahr sowieso zurückschlagen wird. Wenn also eine Lücke entsteht, muss man da durchlaufen. Es sieht so aus, dass sie es tun könnten“, ergänzte der 55-Jährige, der den BVB 2011 und 2012 zur Meisterschaft geführt hatte. Die Schwarz-Gelben wären mit einem Sieg an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) über Mainz, wo Klopp seine Trainerkarriere begann, zum neunten Mal Meister. „Ich kann in diesem Fall sagen, dass ich mich freuen würde, wenn Dortmund einmal gegen Mainz gewinnt, kein Problem.“

Der Kontakt nach Dortmund sei nie abgerissen, so Klopp. „Ich kenne Edin (Terzic) sehr gut, ich kenne viele Leute aus Dortmund sehr gut. Wir waren immer in Kontakt und sind es immer noch.“ Terzic durchlebe derzeit wohl die intensivste Phase, „weil jeder die Party plant und du sagen musst: 'Ja, aber stört mich damit nicht.'“

Tennisprofis im Fußballfieber

Auch in der Tennis-Welt spielt das Bundesliga-Finale derzeit eine große Rolle. Daniil Medwedew etwa, einer der großen Favoriten auf den Grand-Slam-Titel bei den French Open in Paris, bekannte sich vor deren Start abermals als großer Anhänger des FC Bayern München: „Ich trainiere um zwei, also kann ich zumindest die zweite Halbzeit sehen. Ich liebe es, Bayern München zu verfolgen und zu unterstützen“. Die Hoffnung auf den elften Bayern-Titel in Serie hat Medwedew noch nicht aufgegeben. „Hoffentlich schaffen sie es noch. Es hängt aber natürlich jetzt mehr von Borussia Dortmund ab“, sagte der Weltranglistenzweite: „Ich wäre schon enttäuscht, wenn sie es nicht schaffen.“

Anschließend wird sich der US-Open-Sieger von 2021 wieder auf den eigenen Sport konzentrieren. Nach seinem Turniersieg beim ATP-Masters in Rom tritt Medwedew (27), nicht gerade als Sandplatz-Liebhaber bekannt, als Mitfavorit in Roland Garros an. Dort wird auch der Deutsche Jan-Lennard Struff aufschlagen, der im Interview mit der F.A.Z. vor den French Open unter anderem über seine Liebe für den BVB gesprochen hat: Ich habe Carsten (Arriens, Struffs Trainer, Anm. d. Red.) gesagt, dass ich Samstagnachmittag nicht trainiere – keine Chance! Ich trainiere und tue ja immer viel, aber das Spiel muss ich unbedingt sehen.“