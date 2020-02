Protokoll der Klinsmann-Zeit : „Klinsi-Leaks“ erschüttert Hertha BSC

Eine Art Tagebuch über das Kurzzeit-Engagement von Jürgen Klinsmann rechnet in beispielloser Weise mit Hertha BSC ab. Inwiefern der 55 Jahre alte ehemalige Fußball-Bundestrainer das Protokoll, das die „Sport Bild“ (Mittwoch) in gekürzter Form abdruckte, in Auftrag gegeben oder autorisiert hat, blieb zunächst unklar. Das Management von Klinsmann bestätigte mittlerweile aber die Echtheit des Protokolls, rätselt allerdings darüber, wie es an die Öffentlichkeit gelangen konnte. Klinsmann habe keine Absicht, eine Abrechnung mit Hertha zu betreiben.

In der internen Bestandsaufnahme und Analyse des 77-Tage-Auftritts von Klinsmann in der Hauptstadt werden massive Vorwürfe gegen den Klub erhoben. Praktisch Tag für Tag wird darin geschildert, welche angeblichen Fehlleistungen sich die Hertha-Verantwortlichen in der kurzen Klinsmann-Ära leisteten.

Es wird von einer „Lügenkultur“ geschrieben, einer Mannschaft, die bei der Übernahme durch Klinsmann in einem „katastrophalen Zustand“ gewesen sei, von Klinsmanns Versuch, Ralf Rangnick für den Verein zu gewinnen, und erste Gedanken des Schwaben schon Ende Dezember, das Engagement wieder zu beenden.

Hertha BSC widerspricht

Präsident Werner Gegenbauer hat die Vorwürfe mit aller Schärfe zurückgewiesen. „Für uns sind weder der Inhalt des Schreibens noch die Art und Weise des Vorgehens seitens Jürgen Klinsmann und seiner Berater Andre Gross und Roland Eitel nachvollziehbar“, schrieb Gegenbauer in einer Mail an die Hertha-Mitglieder über das Dokument. Nahezu sämtliche darin enthaltende Vorwürfe würden „nicht der Wahrheit entsprechen“, betonte Gegenbauer. Der Präsident des Bundesligaklubs erklärte, dass man nun Zeuge werde, wie der ehemalige Trainer Klinsmann „abermals versucht, mit absurden Behauptungen seinen Rücktritt zu rechtfertigen“. Ein Punkt des Rundumschlages von Klinsmanns ärgerte Gegenbauer besonders: „Die schäbigen Anschuldigungen gegen die Mitarbeiter der Abteilungen Medizin und Medien weisen wir entschieden zurück.“

Das Klinsmann-Intermezzo hallt aber nicht nur nach, mit diesem Protokoll sorgt es für ein weiteres Beben bei dem sportlich schwer kriselnden Klub. Erst am vergangenen Samstag hatte die Mannschaft, die derzeit von Klinsmanns Assistenten Alexander Nouri verantwortlich trainiert wird, eine desaströse Leistung gezeigt und zuhause mit 0:5 verloren. Fans vom 1. FC Köln hatten gegen Ende höhnisch „Jürgen Klinsmann“ skandiert.

Klinsmann hatte den Posten am 27. November von Ante Covic übernommen. In dem Schreiben für Klinsmann heißt es: „Der Klub wäre ohne den Trainerwechsel Ende November direkt in die zweite Liga abgestiegen, weil er auf diese Situation gar nicht vorbereitet ist.“ Klinsmann, der als Cheftrainer des FC Bayern München 2008/09 schon vor Ablauf der Saison gescheitert war, pries den Big City Club der Zukunft. Die Spieler lobten wiederum den ehemaligen Bundestrainer Klinsmann für dessen motivierende und aufbauende Art.

Klinsmann kassierte in der Liga mit der Mannschaft drei Niederlagen, schaffte drei Unentschieden und feierte drei Siege. Im DFB-Pokal schied er im Achtelfinale mit den Berlinern gegen den FC Schalke 04 aus. Am 11. Februar erklärte Klinsmann sein Engagement völlig überraschend wieder für beendet und stürzte den Verein nach ohnehin schon turbulenten Wochen und Monaten ins Chaos.

Hertha reagierte und sah auch keine Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit mit Klinsmann im Aufsichtsrat. Dort hatte Investor Lars Windhorst Klinsmann zunächst installiert, ehe die Trennung von Covic den Weg auf die Trainerbank frei gemacht hatte.

Seinen Rücktritt hatte Klinsmann bei Facebook erklärt und seinen Entschluss mit fehlendem Vertrauen begründet. Die Vorwürfe in dem Protokoll gehen darüber weit hinaus und machen auch vor verbalen Angriffen auf handelnde Personen nicht halt. Geschäftsführer Michael Preetz werden zum Beispiel „katastrophale Versäumnisse“ in allen Bereichen, die mit Leistungssport zu tun haben, unterstellt. Eine „Lügenkultur“ soll auch das Vertrauensverhältnis der Spieler zu Preetz zerstört haben.

Fehler, die Klinsmann in seiner kurzen Zeit gemacht haben könnte, werden in dem Schreiben nicht thematisiert. Dagegen steht unter der Überschrift: „Was muss passieren, um diesen Klub wirklich nach oben zu bringen? Die Geschäftsleistung müsse sofort (fettgedruckt und unterstrichen) komplett ausgetauscht werden.“