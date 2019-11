Fußball-Bundesliga : Klinsmann wird neuer Trainer bei Hertha BSC

Jürgen Klinsmann wird bis Saisonende Trainer beim Fußball-Bundesligaverein Hertha BSC. Der Verein bestätigte am Mittwochmorgen eine Meldung der „Bild“-Zeitung. Der frühere Welt- und Europameister wird in einer Pressekonferenz am Mittwoch (14.30 Uhr) offiziell vorgestellt. Zehn Jahre nach seinem geräuschvollen Aus bei Rekordmeister Bayern München kehrt Klinsmann damit in die Bundesliga zurück. Assistent wird der frühere Werder-Coach Alexander Nouri. Zugleich trennt sich der Klub vom bisherigen Trainer Ante Covic.

Bundesliga Liveticker

„Die Entscheidung ist uns ungeheuer schwergefallen, denn Ante ist seit mehr als 20 Jahren Teil von Hertha BSC. Er hat den Job als Cheftrainer der Profimannschaft seit Sommer mit sehr viel Leidenschaft, Fachwissen und Akribie gelebt“, sagte Hertha-Manager Michael Preetz. In der Vereinsmitteilung war von einer „einvernehmlichen Trennung“ von Covic die Rede. Die Berliner hatten zuletzt vier Liga-Niederlagen in Serie kassiert und waren auf Platz 15 abgestürzt. Klinsmann war vor kurzem in den Aufsichtsrat von Hertha eingezogen und gilt als Bevollmächtigter von Investor Lars Windhorst. Der bisherige Coach Ante Covic hatte sich nach der 0:4-Niederlage beim FC Augsburg am Sonntag noch kämpferisch gegeben. „Aufgeben gibt es nicht in meinem Leben. Einfach kann jeder“, hatte Covic am Rande des Auslaufens am Montag gesagt.

Nach der Niederlage in Augsburg traute Preetz dem Bundesliga-Novizen eine Wende nicht mehr zu, nachdem er vor dem Spiel dem früheren Offensivspieler noch das Vertrauen ausgesprochen hatte. „Letztlich waren wir mit Blick auf die Entwicklung und die letzten Resultate der Meinung, dass Handlungsbedarf bestand. Wir bedauern diese Entwicklung“, wurde Preetz zitiert.

Da Niko Kovac, Wunschkandidat bei den Berlinern und den Fans, kurzfristig nicht als Chefcoach der Berliner zur Verfügung stand, springt nun Klinsmann mit Nouri ein. Er war zuletzt Trainer beim damaligen Zweitligaverein FC Ingolstadt und zuvor beim Bundesligaklub Werder Bremen. Das nächste Spiel bestreitet Hertha an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) gegen Borussia Dortmund.

Dem Investor Lars Windhorst, der für 224 Millionen Euro 49,9 Prozent der Anteile der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA übernommen hatte, schwebt für Hertha eine Marke als „Big City Club“ vor. Der Coach sollte deshalb auch einen dementsprechenden Namen besitzen. Klinsmann, der vor Anfang November in den Aufsichtsrat von Hertha eingezogen war, gilt als Bevollmächtigter von Windhorst.