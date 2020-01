Klinsmann und Hertha BSC : Obacht, Bayern!

Die Münchner haben einige Sorgen – und jetzt noch Klinsmann an der Backe. Nicht als Trainer, Gott bewahre, Buddha auch. Aber als Coach von Hertha BSC. Es könnte ein fürchterlicher Tag für den FC Bayern werden.

Das kann ein fürchterlicher Sonntag werden für den armen FC Bayern. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat derzeit nicht nur einen Schrumpfkader zu beklagen, keinen Hoeneß mehr, dafür einen Nübel ante portas und einen deshalb säuerlichen Neuer im Tor, er hat auch einen Interimstrainer namens Hansi und von Audi nur 500 Millionen bekommen für die nächsten paar Jahre.

Bundesliga Liveticker

Und jetzt hat er auch noch Klinsmann an der Backe. Nicht als Trainer an der Säbener Straße, Gott bewahre, Buddha auch, aber als Coach des charismatischen Hauptstadtklubs Hertha BSC, der unter Klinsmann bekanntlich kurz vor dem Einzug in die Champions League steht und nebenbei die erste gesamtdeutsche Meisterschaft seit – ja, seit wann denn eigentlich? – anstrebt.

Wie schlimm das an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) im Berliner Olympiastadion für die Bayern werden kann, hat Klinsmann am Freitag betont vorsichtig angedeutet. Der Sportinformationsdienst hat dafür die einzig angemessenen Worte gefunden: Klinsmann habe den „verbalen Einpeitscher“ gegeben, schöner kann man das nicht sagen. Es werde, hat der verbale Einpeitscher gesagt, „eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die ordentlich Feuer geben wird“. Eine Hertha-Mannschaft, versteht sich.

Ihr Ziel sei es, alles aus sich herauszuholen und – natürlich – „sich zu zerreißen“. Man brenne geradezu darauf. Ob die Bayern unter diesen Umständen überhaupt beim eingepeitschten Hauptstadtklub antreten, gilt nicht als sicher. Möglicherweise überlassen sie Klinsmann und den Herthanern die drei Punkte freiwillig. Ebenso den über Jahre liebgewonnenen Titel „FC Hollywood“, den Klinsmann als zugereister Citizen of Los Angeles natürlich für sein neues Team beansprucht.

Die Selbstverständlichkeit, mit der Klinsmann dem schläfrigen Berliner Fußballriesen Leben, Entschlossenheit und Ziele eingepeitscht hat, konnte auch die zwischenzeitlich diskutierte Frage nicht schmälern, ob er womöglich gar kein Trainer mehr sei. Ohne Unterlagen zum Nachweis diverser Fortbildungen war seine Lizenz erst einmal nichts wert. Und wo die Unterlagen waren, erwies sich tagelang als unlösbares Rätsel. Doch am Samstag löste sich das Problem in Luft auf, Klinsmann, daran gibt es aktuell keinen Zweifel mehr, ist ein echter Fußballtrainer. Also Obacht, Bayern!