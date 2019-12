2:0 gegen Wolfsburg : Zirkzee ist wieder der Retter der Bayern

Aktualisiert am

Hansi Flick wollte „die Hinrunde mit einem Sieg abschließen und den Fans ein tolles Spiel bieten“ und hatte dafür „Spielfreude und die notwendigen Tore“ versprochen. Nichts von alledem trat ein im letzten Spiel des Jahres – bis der Bayern-Trainer wie drei Tage zuvor in Freiburg den 19 Jahre alten Joshua Zirkzee einwechselte.

Bundesliga Liveticker

Und wie in Freiburg gelang dem jungen Niederländer in seinem zweiten Bundesligaspiel binnen weniger als drei Minuten zum zweiten Mal der siegbringende Treffer. Durch Zirksees Tor (86. Minute) gegen den VfL Wolfsburg, dem Serge Gnabry gegen sich öffnende Abwehrreihen noch das 2:0 folgen ließ, rettete sich der matte Meister ins Ziel und blieb in Schlagdistanz zum „Herbstmeister“ RB Leipzig.

Die Bayern taten sich über den Großteil der Partie so schwer wie noch nie seit der Übernahme des Trainerpostens durch Flick, erstklassige Torgelegenheiten zu erarbeiten. Was die aufmerksame Wolfsburger Abwehr zuließ, bereinigte der starke Torwart Koen Casteels: bis zur Pause einen Kopfball von Ivan Perisic (12.), einen Freistoß von David Alaba (23.) und einen Schrägschuss von Serge Gnabry (30.). Machtlos wäre der Belgier nur bei der besten Münchner Gelegenheit der ersten Halbzeit nach 41 Minuten gewesen, als Philippe Coutinho den Ball knapp über den linken Torwinkel setzte.

Zufrieden konnte in der Pause niemand sein auf Münchner Seite. Torwart Manuel Neuer, der bei der besten Wolfsburger Gelegenheit nach 16 Minuten gegen den frei vor ihm auftauchenden, aber ungenau abschließenden Felix Klaus pariert hatte, ließ seinem Ärger über die behäbige Spielweise seiner Vorderleute Mitte der ersten Hälfte freien Lauf. Kurz vor der Pause verletzte sich auch noch Javi Martinez am Oberschenkel. er zog sich eine schwere Muskelverletzung zu. „Er wird sechs Wochen ausfallen“, sagte Trainer Flick bei Sky.

Für Martinez musste Jerome Boateng den Platz in der Innenverteidigung übernehmen, worauf in Folge der Verletzungsmisere der Bayern neben Flick kein einziger gestandener Profi mehr auf der Bank saß, nur noch die Nachwuchskräfte Singh, Batista Meier, Dajaku und Zirkzee. Wer konnte ahnen, dass ausgerechnet von dieser A-Jugend-Bank aus am Ende der Schwung und die Frische kommen würden, die dem fußballmüden Star-Ensemble auf dem Rasen fehlte? Der Favorit mühte sich redlich, aber Casteels fischte einen Zwanzig-Meter-Schuss Coutinhos aus dem Toreck (54.), und Verteidiger Jerome Roussillon erreichte mit letztem Einsatz vor dem zum Einköpfen bereiten Müller eine gefährliche Flanke (60.).

Und als die Wolfsburger dann ein wenig mutiger wurden, hatten die Bayern einmal großes Glück, nicht sogar in Rückstand zu geraten, als Maximilian Arnolds Schuss von der Strafraumgrenze unerreichbar für Neuer gegen dessen Laufrichtung abgefälscht wurde – aber knapp am Tor vorbeisegelte (80.). Dann kam Zirkzee, und als sich Müller und Gnabry zum ersten Mal leichtfüßig über den rechten Flügel an den Strafraum kombinieren konnten, ungestört von der abgekämpften Wolfsburger Abwehr, vollendete nach Müllers flacher Hereingabe der Holländer sein persönliches Weihnachtsmärchen.

Danach legte Lewandowski bei einem späten Konter für Gnabry auf, und die Münchner Festtagsstimmung war gerettet. Lewandowski fuhr noch am Abend in die Klinik, um sich an der Leiste operieren zu lassen und keinen Tag zu viel von der Vorbereitung auf die Rückrunde zu verpassen. Und Flick kann sich auf die geplante Aussprache mit den Bayern-Bossen über die weitere Besetzung des Trainerpostens freuen. Daran, dass die Zwischenlösung mit dem vormaligen Assistenztrainer mindestens bis Sommer verlängert wird, kann kaum ein Zweifel bestehen.

„Es spricht absolut nichts dagegen“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei Sky. „Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft, der Spielqualität sehr zufrieden. Die Ergebnisse sind auch sehr gut. Er macht einen guten Job.“ Flick hielt sich mit einer Prognose noch zurück. „Wir werden Sonntag die Zeit finden, uns zusammenzusetzen. Ich bin nicht auf dem Sprung, ich habe Sonntag noch Zeit, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.“

Bundesliga Alle Infos zum Spiel