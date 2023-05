Es geht gleich um Erwartungen. Wie sie entstehen. Wie sie wirken. Wie sie sich verändern. Und es geht gleich um einen Sportler, um einen Gewinner, der gerade kaum gewinnen kann, weil zu viele, vielleicht auch er selbst, die Klarsicht verloren zu haben scheinen, was von ihm erwartet werden sollte – und vor allem: was nicht.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Als Erstes geht es aber um den Moment in der 59. Minute, um seinen Moment, als er den Ball mit dem rechten Fuß so meisterhaft durch den Strafraum des Stadions in Lissabon fliegen lässt.

Lissabon, August 2020. Es ist das Finale der Champions League – und das größte Spiel in der Karriere des Fußballprofis Joshua Kimmich. Er spielt seit dem Sommer 2015 für den FC Bayern München, für die Mannschaft, die siegt und siegt und siegt und siegt und siegt. Fünf Saisons, fünf Meisterschaften. Mit den Siegen kommt es mehr und mehr vor, dass Kimmich sich auch die älteren Spieler vorknöpft, wenn diese nicht so viel laufen, wie er sich das vorstellt. Ja, dieser Junge aus Rottweil, Baden-Württemberg, hat vieles von dem, was ein richtiger Bayern-Spieler haben muss. Eines hat er, als der Ball in der 59. Minute in seine Richtung rollt, aber noch nicht: ein ganz großes Spiel gewonnen.

Es steht 0:0 gegen Paris Saint-Germain, als sein Mitspieler Thiago Alcántara, er wird in diesem Text noch wichtig werden, den Ball mit Mut durch das Mittelfeld passt. Auf der rechten Seite stoppt Kimmich diesen – und lässt ihn später in dem Angriff mit dem rechten Fuß so meisterhaft durch den Strafraum fliegen, dass der Stürmer Kingsley Coman, der diesen Ball dann mit dem Kopf ins Tor drückt, in der letzten Sekunde sogar seine Augen schließen kann.

„Ich wollte den Fokus nicht verlieren“

In dem Moment, in seinem Moment, so schreibt Kimmich das später für „The Players‘ Tribune“ auf, kann er sich kaum freuen. Er muss an einen Trainer der Nationalmannschaft denken, der immer sagt, dass sich in den zwei Minuten nach einem Tor ein merklicher Konzentrationsverlust einstellen kann. „Ich wollte den Fokus nicht verlieren“, schreibt Kimmich. Und eigentlich wäre der Satz eine ganz gute Überschrift für sein Sportlerleben, denn den Fokus verliert er fast nie.

Am Ende bleibt es beim 1:0 für den FC Bayern, weil Manuel Neuer, der wahrscheinlich beste Torhüter in der Geschichte dieses Sports, so spektakulär spielt. Doch das wird eh erwartet. Und so entsteht an dem Abend in München und im Rest der Republik die Erwartung, dass man jetzt auch mit diesem Joshua Kimmich die ganz großen Spiele gewinnen kann.

An diesem Wochenende steht wieder ein großes Spiel an. Für den FC Bayern und für Joshua Kimmich, 28 Jahre alt, der Stammspieler in der Mittelfeldmitte ist, seit der damalige Trainer Hansi Flick das in der Saison 2019/2020 entschieden hat. Es ist die Konstellation, die diesen 33. Spieltag so groß macht: Am Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) spielt der Bundesliga-Erste München (68 Punkte) gegen Leipzig. Am Sonntag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) spielt der Bundesliga-Zweite Dortmund (67 Punkte) in Augsburg. So sind Kimmich und sein Klub in einer Situation, in der sie zusammen nie waren: Weil sie in den 90 Minuten gegen Leipzig noch nichts gewinnen, aber vielleicht schon alles verlieren können.