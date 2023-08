Aktualisiert am

Bayer Leverkusen beweist in Mönchengladbach eindrucksvoll seine Klasse. Nebenschauplatz ist die Personalie Jonas Hofmann nach seinem von manchen kritisierten Wechsel. Der stellt nach dem Spiel einiges klar.

Mit Leverkusen erfolgreich in die neue Saison gestartet: Jonas Hofmann Bild: dpa

Sie sind sich auch in Mönchengladbach treu geblieben. Sie wählen keine großen Worte, sondern lassen lieber große Taten für sich sprechen. Bayer 04 Leverkusen präsentiert sich in der Startphase der 61. Bundesligasaison wie ein Hidden Champion. Immer schön geerdet reden und dabei stets große Ziele vor Augen haben.

Typisch für die Haltung dieses Teams, das im Augenblick mit einem überaus sehenswerten Fußball für sich wirbt, waren nach dem 3:0-Sieg beim rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend Äußerungen des früheren Borussen (2012 bis 2016) und Deutschland-Heimkehrers Granit Xhaka, der beim FC Arsenal zu einem Profi von internationaler Spitzenklasse gereift ist: „Wir sind gut“, sagte der schweizerische Cheforganisator nach dem sehenswerten Auftritt seiner Leverkusener Mannschaft beim 3:0-Sieg im Borussia-Park, „aber ob das für ganz oben reicht, darüber will ich nicht reden. Ich will der Mannschaft nicht zu viel Druck machen.“