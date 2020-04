Ärger um Bundesliga-Training : „Das ist ärgerlich, nicht kollegial und unmöglich“

Aktualisiert am

Geschäftsführer Jörg Schmadtke vom Fußball-Bundesligaverein VfL Wolfsburg hat harsche Kritik an den Trainingsformen von Fortuna Düsseldorf geübt und seinem ehemaligen Verein sogar Wortbruch vorgeworfen. „Die Klubs hatten sich über Gruppengröße und Zweikämpfe verständigt“, sagte der frühere Fortuna-Torwart der „Bild“-Zeitung: „Wenn sich da einige nicht dranhalten, finde ich das ärgerlich und nicht kollegial. Das ist unmöglich!“

Neu

1 € FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Spezialangebot: Für Neukunden jetzt nur 1 € pro Woche für die kommenden vier Monate. Mehr erfahren

Auslöser des Ärgers war das Montagstraining der Rheinländer. Dort absolvierten die Fortunen unter anderem angeblich eine Spielform im Vier-gegen-Vier inklusive Zweikämpfen und Grätschen. „Ich prangere das sogar an“, sagte Schmadtke: „Ich kann nicht Wasser predigen und Wein trinken. Wir müssen aufpassen, dass einige nicht Sachen propagieren, an die sie sich dann nicht halten.“ Nach Angaben der „Bild“-Zeitung soll es auch beim FC Augsburg Zweikampftraining gegeben haben.

Der VfL hätte aufgrund einer Ausnahmegenehmigung des Landes Niedersachsen bereits deutlich früher als viele andere Klubs ins Kleingruppentraining auf den Rasen zurückkehren können, verzichtete darauf aber. „Wir haben uns an die Abmachungen gehalten. Dass das einige nicht tun, ist für mich unverständlich“, sagte der 56-Jährige.

Die Düsseldorfer, die seit Montag wieder im Arena-Sportpark trainieren, weisen die Vorwürfe zurück. „Wir haben in Gruppen auf drei Plätzen trainiert, damit wir den maximalen Abstand einhalten“, erklärte Medienchef Kai Niemann. Trainer Uwe Rösler sagte dem „Express“ nach den Einheiten: „Wir haben nach dem Aufwärmen Ballgewinne, Passformen, Torabschlüsse trainiert. Aber alles noch ohne Zweikämpfe.“

Union Berlins Angreifer Sebastian Polter hat derweil einen nicht ganz ernst gemeinten Wunsch für die mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga. „Es wäre schön, wenn die Verteidiger im ersten Spiel immer eineinhalb Meter Abstand halten“, sagte Polter scherzend in einer Skype-Konferenz am Dienstag.

Der Aussicht auf Geisterspiele blickt er mit gemischten Gefühlen entgegen. „Keiner möchte Geisterspiele haben – kein Spieler, kein Fan“, sagte Polter: „Es gibt Familien, die gehen am Wochenende mit den Kindern ins Stadion, essen eine Bratwurst, der Papa trinkt ein Bierchen. Das gehört alles dazu. Solche Aktionen vermisst die Gesellschaft derzeit.“

Mehr zum Thema 1/

Aber, fügte der 29-Jährige an, „wir müssen uns der Gesellschaft und der Politik fügen. Wir als Fußballer müssen auch da auch Vorbilder sein.“ Auch angesichts der wirtschaftlichen Folgen eines Saisonabbruchs für die Vereine glaubt Polter, dass die Fans „das auch verstehen, dass wir momentan mit Geisterspielen weiterspielen.“ Die ungewohnte Kulisse vor leeren Rängen werde viele Vereine betreffen, „so auch uns. Jeder, der schon einmal in der Alten Försterei war, weiß, was das für eine geile Kulisse ist und wie uns die Fans nach vorne pushen. Natürlich wird das fehlen, das ist doch ganz klar“, sagte Polter.

Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 9. Mai war am Montag nach Ankündigungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und NRW-Regierungschef Armin Laschet (CDU) wahrscheinlicher geworden. Am Donnerstag treffen sich die Klubchefs der 36 Profivereine zur wahrscheinlich entscheidenden Sitzung während der Corona-Krise.