Er will spielen, spielen, spielen: Beim 4:0-Pokalsieg in Mainz bereichert João Cancelo den FC Bayern auf Anhieb um einen Extraschuss Qualität – was er macht, hat Auge und Fuß.

Der Anpfiff von Schiedsrichter Deniz Aytekin war kaum verhallt, da startete João Cancelo schon zu seinem ersten von fünfzehn Tiefenläufen. Ein frühes Indiz dafür, dass dieser elegant anmutende Spieler, eine Künstlernatur, ständig in Bewegung sein will und muss, um seine Kreativität auf höchstem Niveau auszuleben. Der portugiesische Außenbahnregisseur brauchte bei seiner Deutschland-Premiere im Trikot des FC Bayern München überhaupt keine Anlaufzeit, sich zurechtzufinden in dem nach drei gemächlichen Bundesliga-Auftritten wieder Fahrt aufnehmenden Spielfluss des deutschen Dauermeisters.

Anlaufschwierigkeiten? Ein Fremdwort für den vom englischen Meister Manchester City gekommenen, 28 Jahre alten Lusitanier, der am Dienstag zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende in München anheuerte und schon am Mittwoch zum DFB-Pokal-Achtelfinalspiel beim 1. FSV Mainz 05 in die Startelf berufen wurde. Es hat sich für alle Beteiligten gelohnt, da die Bayern ihren ersten Pflichtspielsieg des neuen Jahres mit einem 4:0-Sieg bei den chancenlosen Rheinhessen bejubeln konnten.