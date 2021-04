Marsch in Gesprächen mit RB : Bulle aus dem eigenen Stall

Zu den größten Annehmlichkeiten während seiner Leipziger Zeit zählte für Jesse Marsch der kurze Weg zur Arbeit. Wann immer es das Wetter zuließ, wählte er dafür das Fahrrad, nicht einmal zehn Minuten benötigte er von seiner Wohnung zum Trainingsgelände am Cottaweg. Marsch hat geschwärmt von dieser Leichtigkeit des Morgens, die er bald wieder wird spüren können. Der 47 Jahre alte Amerikaner, in der Saison 2018/19 Ko-Trainer unter Ralf Rangnick, kehrt zurück nach Sachsen. Dieses Mal aber nicht als Assistent, sondern als Cheftrainer. Marsch soll auf Julian Nagelsmann folgen, den es zum FC Bayern zieht. RB-Salzburg-Sprecher Christian Kircher bestätigte am Mittwochabend, dass „Gespräche mit Leipzig aufgenommen wurden“.

Kurz nach dem Abschied des umworbenen Nagelsmann bald einen Nachfolger präsentieren zu können darf als dringend benötigte Erfolgsmeldung für die Leipziger Entscheider eingestuft werden. Schließlich hatten es die vergangenen Tage in sich gehabt. Mitten in Verhandlungen über den Abschied des erfolgreichen Trainers fiel die Meldung eines zweiten Abgangs: des von Sportdirektor Markus Krösche, der wie Nagelsmann im Sommer 2019 seinen Dienst in Leipzig angetreten hatte. Krösche und Nagelsmann galten als Boten eines Leipzigers Umbruchs und Gesichter der Abnabelung vom Chef-Statiker Ralf Rangnick, der zuerst in den Tiefen des Konzerns verschwand, ehe er sich ganz lossagte.