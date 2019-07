Fußball-Transfermarkt : Die Bayern und die Kehrtwende bei Boateng

Das Ende der vergangenen Saison verlief für Jérôme Boateng ganz und gar nicht zufriedenstellend. Der Fußball-Weltmeister von 2014 saß zumeist nur auf der Ersatzbank. Und dort machte er keinen glücklichen Eindruck. Bei den Feierlichkeiten zu Meisterschaft und DFB-Pokalsieg war er allenfalls eine Randfigur. Und Präsident Uli Hoeneß sagte: „Im Moment wirkt er wie ein Fremdkörper. Ich würde ihm als Freund empfehlen, sich einen neuen Verein zu suchen.“ Das saß. Eine Zukunft schien Boateng trotz eines Vertrags, der noch zwei Jahre läuft, in München nicht zu haben.

Zwei Monate später allerdings ist alles anders. Trainer Niko Kovac geht von einem Verbleib Boatengs beim FC Bayern aus. „Sollte er bleiben, wonach es aktuell aussieht, hat er dieselben Chancen wie jeder andere Spieler auch. Er macht seine Sache sehr gut und ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung bisher in der Vorbereitung“, sagte Kovac nach der Ankunft des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Kansas City. Echte Kehrtwende – oder nur Taktik, um keine Unruhe aufkommen zu lassen und Boateng für den Transfermarkt interessant zu halten?

Der 30 Jahre alte Innenverteidiger Boateng hatte in der Nacht auf Sonntag (MESZ) beim 3:1 der Bayern gegen Real Madrid 90 Minuten gespielt, war danach aber aus privaten Gründen aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland zurückgeflogen. „Er hat noch einen Zweijahresvertrag. Wenn er bleibt, wird er ein Bestandteil der Mannschaft sein“, sagte Kovac über die Zukunft des Abwehrspielers.

Nach den millionenschweren Verpflichtungen der französischen Verteidiger Lucas Hernandez und Benjamin Pavard war mit einem Wechsel von Boateng gerechnet worden. Dann allerdings verabschiedete sich Verteidigerkollege Mats Hummels zu Borussia Dortmund. Nun gibt es gleich zwei große Fragen: Was will Boateng? Und wie planen die Bayern, die vor allem für die Offensive noch nach Verstärkungen suchen. Klar ist: Endgültig vom Tisch ist ein Transfer Boatengs noch nicht.

Zum Abschluss der Amerika-Tour treffen die Münchner am Dienstagabend (Mittwoch, 3.00 Uhr MESZ bei Sport1 und DAZN) in Kansas City auf den AC Mailand. Danach geht es zurück nach München. Kovac zog schon vor dem letzten Testspiel ein erstes positives Fazit. „Wir haben noch das Spiel gegen AC Mailand, worauf wir uns freuen. Aber wir sind mit dem Stand der Vorbereitung sehr zufrieden, mit dem, was wir uns physisch und spielerisch erarbeitet haben und auch in beiden Spielen gezeigt haben“, sagte er.

Nach dem 1:2 gegen den FC Arsenal in Los Angeles und dem 3:1-Erfolg gegen Real Madrid in Houston peilen die Münchner am Mittwoch gegen Milan einen erfolgreichen Abschluss beim International Champions Cup an. Man werde wieder eine „gute, schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen, kündigte Kovac an. Ein weiterer positiver Aspekt sei bislang, dass man keine verletzten Profis beklage. „Da sind wir sehr zufrieden“, sagte der 47-jährige.