Jens Lehmann bei Hertha BSC : Ein sonderbarer Vertreter einer seltsamen Branche

Wer in seinem Leben schon einmal einen leibhaftigen Titan in die Knie gezwungen hat, der fürchtet sich auch nicht vor einem Virus – und so ein Titan-Besieger schreckt nicht einmal vor einem Einstieg bei Hertha BSC zurück, der deutschen Fußball-Skandalnudel Nummer 1 des Jahres 2020.

Und so haben sich mitten in der Corona-Pandemie im deutschen Fußball zwei expressive Vertreter gefunden, die sich eigentlich nie gesucht hatten: Jens Lehmann, die deutsche Nummer eins während des Sommermärchens, der damals, nachdem er erst „Titan“ Kahn aus dem Tor verdrängt hatte, dann im Berliner Olympiastadion beim Elfmeterschießen gegen Argentinien mit seinem Spickzettel im Stutzen in den Kreis der deutschen Fußball-Helden aufstieg – und ein Hauptstadtklub, der sich mit Hilfe eines Investors zu Saisonbeginn vorgenommen hat, endlich einmal national und am liebsten international auf sich aufmerksam zu machen. Was Hertha in dieser Saison dann auf eindrucksvolle Weise gelungen ist. Mit vier Trainern und einem Kalou-Corona-Video allerdings ganz anders, als die Berliner sich das vorgestellt hatten.

Lehmann ist der zweite Versuch, mit dem Investor Lars Windhorst frischen Wind und internationales Flair mit entsprechenden persönlichen Beziehungen in einem Klub installieren will, der sich zuvor in vielen Jahren im Mittelmaß immer selbst genug war. Der frühere Torwart von Schalke 04, AC Mailand, Borussia Dortmund, FC Arsenal und VfB Stuttgart nimmt nun seit vergangenem Sonntag im Aufsichtsrat den zuletzt vakanten Platz seines früheren Trainers Jürgen Klinsmann ein, der als Stürmer und Trainer auch schon ziemlich viele Grenzen hinter sich gelassen hatte.

Ein ziemlich undankbares Erbe für Lehmann, wenn man sich an die Flucht des Trainers Klinsmann in vorcoronianischen Zeiten aus der Hauptstadt erinnert, mitsamt seinen enthüllenden Hertha-Tagebüchern, in denen von social distancing nun gar keine Rede sein konnte. Die Kollegen der „taz“ haben die neue Hertha-Volte mit Aufsichtsrat Lehmann als Klinsmann-Nachfolger und die medialen Erwartungen, die sich mit diesen Personalien nun verbinden, hübsch auf den wunden Punkt gebracht: „Graue Maus auf drei Promille“. Für Gesprächsstoff dürfte in Berlin auch in Geisterspielzeiten gesorgt sein.

Lehmann hat sich in der Pandemie früh mit dem Coronavirus infiziert. „Ich litt anderthalb Tage an Husten und leichtem Fieber. Nach zwei Wochen Quarantäne wurde ich von den Behörden wieder für gesund erklärt“, berichtet Lehmann über seinen Krankheitsverlauf. Der sei leichter gewesen als eine Grippe, sagte Lehmann, aber gefährdete Menschen müssten natürlich aufpassen. Doch was der Torhüter von gestern zuletzt ganz allgemein über Covid-19 und den Fußball sagte, machte ihn dann seitdem bei vielen Menschen wieder zu jenem sonderbaren Vertreter einer ohnehin seltsamen Branche, als der Lehmann seit seiner aktiven Zeit gilt. Der Torwart und Einzelkämpfer hatte sich immer eine eigene Meinung geleistet – und sich vom entsprechenden Widerspruch bis hin zu Anfeindungen nicht verschrecken lassen. Eigentlich keine schlechten Voraussetzungen, um in Berlin Fuß zu fassen.

Diesmal war Lehmann als Corona-Verharmloser in den Fokus der Kritik geraten, weil er im April während des Lockdowns wissen wollte, weshalb Fans bei entsprechendem Abstand nicht in die Stadien dürften, wohl aber in den Baumarkt. Bei einem „Abstand von zehn Metern“ würden sich Fans im Stadion „wahrscheinlich nie in die Quere kommen“. Es hagelte Proteste und Unverständnis, aber Lehmann zuckte bloß mit den Schultern. Ein inhaltliches Argument, das ihn überzeugt hätte, habe er in dem Getöse nicht vernommen. Und wer weiß, ob es in der kommenden Saison nicht vielleicht genau so kommt, und was Lehmann nicht fürchtet: Fußball in Stadien – mit Fans auf Abstand.

In diesen Tagen, vor dem Berliner Derby gegen Union an diesem Freitag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei DAZN) hat dann nicht mehr der Privatmann Lehmann über Corona gesprochen, sondern schon der Hertha-Aufsichtsrat. „Wir haben einige Spieler, die infiziert waren, und die meisten haben nicht mal Symptome gezeigt. Deswegen denke ich, für junge, gesunde Menschen mit einem starken Immunsystem ist das nicht so bedenklich“, sagte Lehmann in einer Fernsehsendung. Eine Ansicht, die keineswegs von allen Fachleuten geteilt wird, von manchen allerdings schon. Die Hertha ist auch noch nicht auf Abstand gegangen.