Schalke-Vorstand Schneider : „Ralf Rangnick ist für mich der Visionär schlechthin im Fußball“

Aktualisiert am

Zwei sorgsam ausgewählte Bilder hängen über dem Tisch, an dem Jochen Schneider, der Sport-Vorstand von Schalke 04, Gäste zum Gespräch in seinem Büro empfängt: ein großes Porträt des legendären Rudi Assauer, der den Klub in die Moderne führte, und ein Foto von Rolf Rüssmann. Der frühere Profi spielte einst für Schalke und war während gemeinsamer Jahre rund um die Jahrtausendwende beim VfB Stuttgart „eine prägende Figur“ für die Karriere des jungen Schneider. Inzwischen ist der Schwabe 49 Jahre alt und dabei, den unruhigen Revierklub neu aufzustellen.

Herr Schneider, an diesem Freitag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga sowie im ZDF und bei DAZN) eröffnet der FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach die Bundesliga-Rückrunde. Fürchten Sie, dass Ihr ehemaliger Spieler Breel Embolo groß aufspielt, den viele Schalker gerne noch im eigenen Team sehen würden?