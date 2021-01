Seifert und Bohmann : „Profisportler sollten nicht prioritär geimpft werden“

DFL-Chef Christian Seifert und HBL-Chef Frank Bohmann sprechen über die Fußball-EM in der Corona-Krise, ihre Alternativen zum Festhalten am Inzidenzwert 50 und die Pandemie als Digitalisierungsbeschleuniger.

Herr Seifert, hätten Sie ein gutes Gefühl, wenn gerade eine Fußball-Weltmeisterschaft in Ägypten ausgetragen würde?

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Seifert: Wenn ein Hygienekonzept gut durchdacht ist und gut umgesetzt wird, dann kann man Sportveranstaltungen mit mehreren Teams an einem Ort auch über einen längeren Zeitraum hinweg austragen – das ist jedenfalls die Lehre, die wir in Bezug auf den Profisport aus den vergangenen Monaten mitgenommen haben. Bei den Uefa-Finalturnieren und auch bei der NBA und der MLS in den Vereinigten Staaten, aber auch in der deutschen BBL hat das beispielsweise sehr gut funktioniert.