Influencer Nader El-Jindaoui : Die größte Nummer bei Hertha BSC

Als Kicker Regionalliga, als Influencer Champions League: Was der zuletzt stark kriselnde Berliner Bundesligaklub Hertha BSC mit Nader El-Jindaoui vorhat.

„Bin am U-Bahnhof Olympiastadion. Mit dem neuen Superstar: Nader El-Jindaoui. Wir fahren jetzt nach Wedding, weil wir das neue Trikot ein bisschen präsentieren wollen, was Maschine aussieht“, sagt Kevin-Prince Boateng: „Nader, hast Bock?“ Der junge Mann neben ihm lächelt, dann sagt er: „Ja, Mann!“ Sein Name: Nader El-Jindaoui.

Vor knapp zwei Wochen hat Hertha BSC ein Video auf dem vereinseigenen Youtube-Kanal veröffentlicht und darin das Trikot für die neue Saison vorgestellt. Boateng und El-Jindaoui fahren darin mit der U-Bahn durch Berlin, treffen Fans auf der Straße, posen und lächeln für Selfies. Das Video ist nur 93 Sekunden lang, bisher wurde es bereits mehr als 415.000 Mal angesehen. Nur zwei andere Videos auf dem Youtube-Kanal der Hertha sind noch beliebter. Eines davon: Aufnahmen vom Trainingsauftakt der U­ 23, die in der Regionalliga Nordost antritt. Der neuen Mannschaft von El-Jindaoui.