Aktualisiert am

Fußball in der Corona-Krise : Bundesliga hofft auf Wiederbeginn Anfang Mai

Es gibt ein Wunschszenario der Fußball-Bundesliga: Wenn die Gesundheitsbehörden zustimmen, wollen die Profiklubs am ersten oder zweiten Mai-Wochenende ohne Zuschauer wieder spielen. Die DFL betont, dass es noch keinen konkreten Spielplan gebe.

Ab 8. Mai wieder ohne Zuschauer? Wie das Spiel Mönchengladbach gegen Köln am 11. März soll die Bundesliga mit Geisterspielen fortgesetzt werden. Bild: dpa

Die Fußball-Bundesliga und die zweite Liga würden offenbar gerne am ersten oder zweiten Mai-Wochenende ihre wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison fortsetzen und dann größtenteils ohne Englische Wochen die Spielzeit bis zum 30. Juni abschließen. Darauf haben sich die 36 Klubs nach Informationen der F.A.Z. bei ihrer virtuellen Tagung am vergangenen Dienstag verständigt. Der „Kicker“ berichtete zuerst über diese Pläne. Voraussetzung ist allerdings, dass die Gesundheitsbehörden grünes Licht für Geisterspiele geben. Ein Klubvertreter sprach gegenüber der F.A.Z. von einem „Wunschszenario“.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) betonte in einer Reaktion, dass noch kein feststehender Spielplan für die Zeit nach der durch die Corona-Krise erzwungene Unterbrechung existiere. „Es gibt keinen fertigen Spielplan für den Rest der laufenden Saison“, teilte die DFL am Samstagmittag via Twitter mit: „Alles andere wäre realitätsfremd angesichts der derzeitigen Situation mit Blick auf das Coronavirus.“

Bei der Besprechung seien „zwei denkbare Szenarien" vorgestellt worden, die „zwangsläufig erheblichen Unwägbarkeiten unterliegen“. Dies habe DFL-Geschäftsführer Christian Seifert so auch öffentlich kommuniziert. „Entscheidend für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist die Bewertung der Lage durch Politik und Behörden, denen sich der Fußball selbstverständlich unterordnet", hieß es im DFL-Statement weiter. Man beanspruche für die beiden Ligen „keinerlei Sonderrolle in einer Zeit, in der für die Gesellschaft die Eindämmung des Virus oberste Priorität hat“.

Die Termine unter der Woche könnten im Idealfall vor allem für Nachholspiele, Partien des DFB-Pokals oder der europäischen Klub-Wettbewerbe, deren Fortgang allerdings noch lange nicht absehbar ist, genutzt werden. In Deutschland muss beispielsweise noch die Partie zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt nachgeholt werden.

Im Pokal stehen noch das Halbfinale und das Endspiel an. Im Optimalfall wäre bis zum Saisonende nur eine Englische Woche nötig, auch die Relegation und der Pokal könnten bis dahin absolviert sein. Die DFL hat die Spiele bislang bis zum 30. April ausgesetzt, auch die europäischen Klub-Wettbewerbe pausieren derzeit bis auf Weiteres.