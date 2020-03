Machtkampf mit Ultras : Nur noch eine Stufe bis zur Eskalation

Ist der Konflikt des deutschen Fußballs mit den Kurven am Wochenende überraschend entstanden – und worum geht es?

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Nein. Kenner der Szene hatten diese Entwicklung erwartet, wenigstens geahnt. Die Fronten zwischen der Ultraszene und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) sowie der Deutschen Fußball Liga (DFL) hatten sich zuletzt spürbar verhärtet. Auslöser für die aktuellen Beleidigungen und Bedrohungen in verschiedenen Stadien gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp, dessen Konterfei auch in einem Fadenkreuz auf Bannern abgebildet wurde, ist nicht zuletzt die Wiedereinführung der Kollektivstrafe, die in der DFB-Präsidentschaft von Reinhard Grindel 2017 abgeschafft worden war – und nun wieder eingeführt wurde. In der vorvergangenen Woche ist allen Dortmunder Fans der Besuch der beiden kommenden Spiele in Hoffenheim vom DFB-Sportgericht untersagt worden, weil BVB-Fans wiederholt Hopp geschmäht hatten. Das erste Plakat im Bayern-Fanblock in Hoffenheim bezog sich auf diesen Vorgang: „Alles beim Alten. Der DFB bricht sein Wort. Hopp bleibt ein Hurensohn.“