FC Bayern München : Impfskeptiker Kimmich droht abermals Quarantäne

Aktualisiert am

„Es nervt“, meint Bayern-Trainer Nagelsmann. Vor dem Derby in Augsburg muss er sich zu seinem Missfallen einmal mehr mit Corona und Impfskeptiker Joshua Kimmich beschäftigen.

Bayern München muss im Bundesliga-Derby beim FC Augsburg womöglich auf Impfskeptiker Joshua Kimmich verzichten. Der 26-Jährige hatte laut Trainer Julian Nagelsmann im privaten Umfeld Kontakt zu einer Person, die möglicherweise Corona positiv ist. Dass Kimmich am Donnerstag beim Abschlusstraining fehlte, sei eine „reine Vorsichtsmaßnahme“ gewesen, sagte Nagelsmann vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei DAZN). Man warte nun auf das Ergebnis des PCR-Tests. Kimmich hatte Ende Oktober mitgeteilt, dass er sich bislang nicht gegen das Coronavirus habe impfen lassen.

Im schlimmsten Fall müsste er als Kontaktperson abermals in häusliche Quarantäne. Die Dauer ist offen. Der Mittelfeldspieler hatte sich zuletzt bereits im Corona-Fall seines Teamkollegen Niklas Süle einige Tage isolieren müssen und war deshalb ebenso wie die Kontaktpersonen Jamal Musiala und Serge Gnabry für die Länderspiele gegen Liechtenstein und in Armenien ausgefallen. Auch Bayern-Kollege Eric Maxim Choupo-Moting musste als weitere Kontaktperson von Süle in Isolation.

Nagelsmann: „Es nervt“

Verzichten muss Nagelsmann in Augsburg definitiv auf die positiv getesteten Süle und Josip Stanisic. Kingsley Coman fällt mit muskulären Problemen aus. Dafür steht Leon Goretzka, der gegen Liechtenstein nach einem brutalen Tritt gegen den Hals ausgewechselt werden musste, wieder zur Verfügung. Alphonso Davies und Choupo-Moting stehen nach anstrengenden Länderspielreisen mit Kanada und Kamerun gegen den FCA zwar im Kader, einen Einsatz von Beginn schloss Nagelsmann aber eher aus.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Sollte Kimmich sich vom Team isolieren müssen, würde er als ungeimpfter Profi auch das Champions-League-Spiel der Bayern am kommenden Dienstag bei Dynamo Kiew (18.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) verpassen. Nagelsmann könnte nach eigenen Angaben frühestens in einer Woche wieder mit Kimmich planen. Der Trainer ließ keinen Zweifel daran, dass der Ausfall ungeimpfter Spieler auch für den Verein ein Nachteil ist und nicht nur für den betroffenen Akteur selbst. „Das ist Fakt.“ Er gehe schon davon aus, dass die ungeimpften Spieler wie Kimmich verstünden, dass die Gefahr für sie größer ist, mehr Partien zu verpassen als geimpfte Akteure, die als Kontaktpersonen nicht in die Isolation müssten.

„Es nervt und beschäftigt einen. Keiner fragt etwas zu Augsburg, wir reden nur über die Pandemie“, sagte Nagelsmann und fügte mit Nachdruck an: „Ich bin Trainer und nicht als Pandemie-Beauftragter angestellt.“ Es gehe nur noch um „2G und 3G. Es bindet viele Gedanken, man diskutiert viel. Die Pandemie lässt uns nicht los.“ Die Partie wird mit 30.660 Zuschauern ausverkauft sein. Es gilt in der WWK-Arena die 2G-Regel, dazu besteht für die Fans auf allen Plätzen im Stadion FFP2-Maskenpflicht.