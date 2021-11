Nach Wirbel um Impfnachweis : Markus Anfang tritt bei Werder Bremen zurück

Aktualisiert am

Markus Anfang hat auf Ermittlungen wegen eines möglicherweise gefälschten Impfnachweises reagiert und seinen Job als Werder-Trainer aufgegeben. Sein Assistent geht ebenfalls. Sportdirektor Fritz ist in Quarantäne.

Markus Anfang ist nicht mehr Trainer bei Werder Bremen. Der 47-Jährige ist am Samstagmorgen von seinem Posten zurückgetreten. Ebenso tat dies sein Co-Trainer Florian Junge. Das gab der Verein bekannt.

Hintergrund sind Ermittlungen gegen Anfang von der Bremer Staatsanwaltschaft. Es geht um einen möglicherweise gefälschten Impfnachweis. Anfang hatte die Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen. Der Kicker hatte vor seinem Rücktritt sogar von einer Entlassung seitens des Klubs geschrieben. Laut Werder-Mitteilung wird in der gleichen Sache auch gegen Junge ermittelt.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

„Ich habe aufgrund der inzwischen extrem belastenden Lage für den Verein, die Mannschaft, meine Familie und auch mich selbst entschieden, dass ich meine Aufgabe als Cheftrainer von Werder Bremen mit sofortiger Wirkung beende. Ich habe daher die verantwortlichen Personen um die umgehende Auflösung meines Vertrages gebeten, diesem Wunsch haben sie entsprochen. Ich wünsche Werder heute im Spiel gegen Schalke und für die Zukunft maximalen Erfolg“, sagte Anfang.

Anfang hatte den Bundesliga-Absteiger erst zur laufenden Saison übernommen. Er kam vom SV Darmstadt 98. Werder zahlte eine hohe Ablösesumme für ihn. Anfang sollte bei den Grün-Weißen nach dem ersten Abstieg seit 41 Jahren den Wiederaufbau einleiten und nach Möglichkeit den sofortigen Wiederaufstieg schaffen. Nach 13 Spielen liegt Werder auf Rang acht.

„Markus und Florian übernehmen mit ihrem Schritt Verantwortung und tragen somit dazu bei, die Unruhe, die in den letzten Tagen rund um den Verein und die Mannschaft aufgekommen ist, zu beenden. Wir respektieren ihre Entscheidung und werden uns nun auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer machen“, sagte derweil Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Neben dem Wirbel um den Rücktritt von Trainer Anfang muss Bremen vorerst auch auf seinen Leiter Profifußball Clemens Fritz verzichten. Der 40-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. „Clemens hatte einen positiven Corona-Befund im häuslichen Umfeld, so dass er auch einen Test gemacht hat, der ebenfalls positiv ausgefallen ist“, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Fritz habe keine Symptome. Die Quarantäne betreffe nur ihn, da alle Hygienemaßnahmen im Umgang mit der Mannschaft eingehalten worden seien.

Mehr zum Thema 1/

Werder trifft am Abend auf Mitabsteiger FC Schalke 04. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr (im F.A.Z.-Liveticker zur 2. Fußball-Bundesliga und auf Sky). Betreut wird das Team dabei von Co-Trainer Danijel Zenkovic. Unterstützung bekommt er von Werders U-19-Cheftrainer Christian Brand.