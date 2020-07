Traditionsverein in großer Krise : Warum Dieter Hecking den HSV verlässt

Dieter Hecking hatte sich einen klaren Plan für die Gespräche mit HSV-Sportvorstand Jonas Boldt am Mittwoch zurechtgelegt. Drei Tage war Hecking zuvor daheim in Ohndorf bei Bad Nenndorf gewesen. Auch um die verpatzte Saison zu analysieren: Tabellenplatz vier in der zweiten Fußball-Bundesliga? Wie konnte es zu diesem Leistungsabfall kommen? Neun Punkte aus den letzten zehn Spielen, gipfelnd im Systemabsturz am 34. Spieltag beim 1:5 gegen den SV Sandhausen? Warum hatten fast alle Top-Spieler im Saisonfinale schwere Beine bekommen?

Auch eine Idee von der neuen Mannschaft des Hamburger SV hatte der 55 Jahre alte Fußball-Lehrer mitgebracht. Natürlich – wie sollte es anders sein, wenn man einen nächsten Vertrag anstrebt. Den soll der HSV ihm angeboten – und Hecking abgelehnt haben. Sein Vertrag war am 30. Juni ausgelaufen. Einen neuen Kontrakt beim HSV wird es nicht geben, das bestätigte der Klub am Samstagmittag. „Wir haben das angestrebte Ziel nicht erreicht. Dafür übernehme ich die Verantwortung“, wird Hecking in einer Stellungnahme des HSV zitiert. Als Nachfolgekandidat gilt Dimitrios Grammozis, 41 Jahre alt, früher HSV-Profi, zuletzt Trainer des SV Darmstadt 98.