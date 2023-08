Der Hamburger SV hat den zweiten Saisonsieg in der zweiten Fußballliga und damit auch den Sprung an die Tabellenspitze knapp verpasst. Die Hanseaten kassierten beim Karlsruher SC am Sonntag in der Nachspielzeit noch einen Gegentreffer zum 2:2 (0:1). Fabian Schleusener hatte die Gastgeber vor 33.000 Zuschauern in der 14. Minute in Führung gebracht. László Bénes (61.) und Robert Glatzel (65.) drehten die Partie zugunsten des HSV, dann sorgte Joker Budu Siwsiwadse noch für den Karlsruher Ausgleich (90.+5). „Das ist einfach bitter und unfassbar, dass wir das noch in letzter Sekunde herschenken“, sagte Hamburgs Torschütze Robert Glatzel.

Der KSC begann stark und belohnte sich mit dem frühen 1:0 durch Schleusener, der völlig frei im Strafraum auftauchte und den Ball zentral im Tor versenkte. Die Gäste kamen erst Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel, zunächst aber nicht zu zwingenden Chancen. Nachdem Tim Rossmann das 2:0 für die Badener verpasst hatte (34.), scheiterte Hamburgs Torjäger Glatzel aus spitzem Winkel an Karlsruhes Torwart Patrick Drewes.

Nach dem Seitenwechsel schlug der HSV innerhalb weniger Minuten gleich zweimal zu. Zunächst verwandelte Bénes einen sehenswerten Freistoß. Kurz später brachte der Mittelfeldspieler den Ball flach und scharf in den Sechzehner, Glatzel hielt den Fuß rein – und traf zum 1:2. Der KSC drängte noch mal auf den Ausgleich – und schaffte ihn durch den eingewechselten Stürmer Siwsiwadse auf den allerletzten Drücker.

Braunschweig unterliegt Magdeburg

Am Tag der Elfmeter im Max-Morlock-Stadion bewahrte der 17-jährige Can Uzun den 1. FC Nürnberg mit seinen ersten zwei Profitoren vor einem Fehlstart. Der Mittelfeldspieler traf beim 2:2 (0:2) gegen Hannover 96 erst aus dem Spiel heraus (66. Minute) und dann in der Nachspielzeit nervenstark vom Elfmeterpunkt nach einem Foul an Daichi Hayashi. Ausgerechnet ein Franke hatte zuvor vor 30.012 Zuschauern für Ernüchterung unter den FCN-Fans gesorgt. Der in Coburg geborene und beim „Club“ zum Profi herangereifte Stürmer Cedric Teuchert verwandelte für Hannover zwei Strafstöße (8./23. Minute).

Beim Heimdebüt von Cristian Fiél als Cheftrainer fehlte es den Nürnbergern lange wie beim 0:2 in Rostock an Abschlussstärke. Hinten herrschte dazu Chaos: Ein Fehler von Torwart Christian Mathenia führte in der Konsequenz zum Foul von Johannes Geis an Nicolo Tresoldi. Strafstoß Teuchert – 0:1. Nach einer Dreifachchance der Gäste kam Teuchert im Strafraum zu Fall. Wieder Elfmeter, wieder Teuchert, wieder Tor.

Louis Schaub hätte das Spiel noch vor dem Pausenpfiff mit dem 3:0 für Hannover zumachen können. Fiél wechselte zur Pause viermal. Der Mann der Wende war aber der junge Uzun, der erst nach Vorlage von Felix Lohkemper traf und dann auch den Elfmeter wuchtig versenkte.

Der 1. FC Magdeburg schaffte derweil seinen ersten Saisonsieg. Nach dem enttäuschenden 1:1 zum Saisonstart bei Aufsteiger Wehen Wiesbaden siegte das Team von Trainer Christian Titz über Eintracht Braunschweig mit dem ehemaligen Magdeburger Coach Jens Härtel 2:1 (2:0). Luca Schuler (22.) und Amara Condé (32.) entschieden die Partie schon vor der Pause vor 28.350 Zuschauern in der ausverkauften Magdeburger Arena. Anthony Ujah gelang erst in der vierten Minute der Nachspielzeit der Ehrentreffer. Während Magdeburg ungeschlagen bleibt, wartet Braunschweig weiter auf den ersten Punkt der Saison.

Gegen die auf Konter lauernden Gäste versuchte es der FCM mit ruhigem Aufbau, suchte geduldig die Lücken in der Braunschweiger Formation und fand diese. Schuler traf aus einem Umschaltmoment zur Führung. Braunschweig blieb im Anschluss einer Grundhaltung treu, und der FCM erhöhte nach schöner Kombination. Braunschweig war in der Offensive viel zu passiv. Nach dem Wechsel mühte sich die Eintracht, hatte auch Möglichkeiten, doch die Gäste waren zu umständlich und brachten Magdeburg kaum in Verlegenheit.