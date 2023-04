Aktualisiert am

Turbulenzen in der zweiten Liga: Magdeburgs Kwarteng trifft den HSV empfindlich Bild: dpa

Der Hamburger SV unterliegt in Magdeburg und verliert den direkten Aufstiegsplatz in der zweiten Bundesliga aus der Sicht. Von hinten pirscht sich St. Pauli wieder heran an den Relegationsrang.