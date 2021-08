Stadtduell mit dem HSV : Darum ist St. Pauli kein Außenseiter im Derby

Lange war der Hamburger SV in den Duellen in der eigenen Stadt Favorit. Das ist nicht mehr so. Der FC St. Pauli ist dem Status des Underdogs entwachsen. Der HSV nimmt Frotzeleien schulterzuckend hin.

Es ist eine neue Rolle für den FC St. Pauli – und eine, die der Klub vom Kiez zwar nach außen ablehnt, nach innen aber sehr wohl annimmt. Es soll wieder etwas entstehen beim FC; nicht wenige Fachleute sehen die Mannschaft von Trainer Timo Schultz als Mitfavoriten für den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Dazu würde ein Sieg am Freitagabend (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur 2. Bundesliga und bei Sky) über den Hamburger SV passen: mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus den sechs Derbys der zweiten Liga liegt St. Pauli nicht nur statistisch vorn.

Auch gefühlt nähert man sich dem einstigen Favoriten nicht mehr aus der Rolle des Außenseiters. Das liegt vor allem an der Rückrundentabelle der Vorsaison; der FC lag hier mit zehn Siegen auf Rang vier. Während der HSV wieder abstürzte, etablierte sich St. Pauli nach der schwachen Hinserie unter Schultz mit teils begeisterndem Fußball. Auch, weil diese Saison mit vier Punkten und dem Pokalsieg in Magdeburg verheißungsvoll begann, ist der FC St. Pauli dem Status des Underdogs entwachsen – obwohl Timo Schultz vor seiner zweiten Saison als Cheftrainer sagt: „Für die letzten Spiele können wir uns nichts mehr kaufen. Es ist eine neue Saison mit neuem Personal.“

„Vergangenheit ist mir egal“

Das trifft auf seine Mannschaft an zentraler Stelle zu. Die wertvollen Leihgaben Omar Marmoush und Rodrigo Zalazar musste Sportchef Andreas Bornemann zurückgeben. Es war seine Initiative gewesen, im Winter unbedingt den Kader verstärken zu wollen, weil es dem alten an Widerstandsfähigkeit und Spielstärke fehlte. Stürmer Marmoush und Mittelfeldspieler Zalazar erfüllten das Anforderungsprofil; gemeinsam mit dem ebenfalls ausgeliehenen Torwart Dejan Stojanovic standen sie für St. Paulis Aufschwung.

Schwächen müssen ihre Abgänge die Mannschaft nicht unbedingt – Transfers wie der jüngste von Marcel Hartel zeigen die neue Denke St. Paulis: Durchaus mutig, aber nie waghalsig, will der FC aus dem HSV-Schatten kommen und am liebsten schon diese Saison aufsteigen. Hartel kommt mit Erstligaerfahrung aus Bielefeld. Mit Timo Schultz ist die Spielkultur zurück am Millerntor, Mut und Selbstvertrauen ebenso. Etwas Schärfe in Richtung Konkurrenz gehört dazu. „Hamburg“, nennt Schultz den HSV beharrlich. Im Vorschauheft des Kicker tippte er Schalke, Werder und Heidenheim auf die ersten Plätze.

Beim HSV ist man Kummer gewohnt und nimmt Frotzeleien schulterzuckend hin. Es fiel auf, wie defensiv Tim Walter im Video-Call vor dem Derby auftrat. „Ich bin jetzt sieben Wochen hier, und wir können sehr zufrieden sein“, sagte der HSV-Trainer, „aber wir haben noch viel vor.“ Bloß keine zu großen Erwartungen – und bitte keinen Vergleich mit der jüngsten Vergangenheit des Klubs, der dreimal Vierter in der zweiten Liga geworden ist. Walter, der neue Coach, sagt zur schlechten Derbybilanz: „Was in der Vergangenheit war, ist mir egal.“

Die Stärke, die er dem HSV einprägen will, bringt er mit der Zeile der neuen Vereinshymne auf den Punkt: „Wir sind der HSV!“ Mehr Mut, mehr Selbstvertrauen, das soll Walters Spielstil verkörpern. Er sagt: „Wir wollen Bereitschaft zeigen, Dominanz zeigen. Wer am Freitag nicht mutig ist, zieht den Kürzeren.“ Diese Haltung lebt Walter vor – wie sehr oder – besser – wie lange seine Mannschaft ihm auf diesem Kurs folgt, wird man sehen.