Ein schwerer Torwart-Fehler besiegelt das Scheitern des Hamburger SV in der Relegation gegen den VfB Stuttgart. Die Spieler sind am Boden, der Trainer wird emotional. Kommt jetzt ein personeller Neuanfang?

Das Spiel begann mit einem Knall. Der Ball klatschte an den Innenpfosten und von dort ins Tor. Die Fans schrien, die Spieler jubelten. Keine sechs Minuten waren gespielt, und der Hamburger SV, „ihr“ HSV führte im Relegations-Rückspiel um den Bundesliga-Aufstieg. Geht doch noch was? Ist die große Überraschung doch noch drin nach der bitteren Enttäuschung im Hinspiel von vergangener Woche?

Nein. Weil auf dieses 1:0 durch Sonny Kittel im Volksparkstadion kaum zwingende Torchancen folgten. Weil Torhüter Daniel Heuer Fernandes mächtig patzte. Und weil Trainer Tim Walter letztlich nicht die richtigen Mittel gegen einen Gegner fand, der auch an diesem Montagabend teilweise drückend überlegen war. Der HSV, Tabellendritter der nun abgelaufenen Zweitligasaison, verlor 1:3 (1:0) gegen den Bundesligasechzehnten VfB Stuttgart und verpasste so nach dem 0:3 im Hinspiel auch in der fünften Saison nach dem Abstieg den Sprung zurück in Deutschlands erste Fußballliga. „Es sollte am Ende nicht sein“, sagte Walter anschließend bei Sky. „Das Resultat ist das Entscheidende. Wir haben heute viel mehr im Tank gehabt. Wir hätten es vielleicht besser runterspielen können.“

Tatsächlich schien es zunächst so, als machte seine Mannschaft genau das. Ganz anders als noch bei der Niederlage in Stuttgart am vergangenen Donnerstag wirkten die HSV-Profis von Beginn an konzentriert. Sie bedrängten, liefen immer wieder hoch an und vor allem: Sie gewannen wichtige Zweikämpfe. Zum Beispiel Jean-Luc Dompé, der in dieser Phase der stärkste Hamburger war und sich vor dem 1:0 auf dem linken Flügel eindrucksvoll gegen VfB-Verteidiger Konstantinos Mavropanos durchsetzte.

Ein HSV-Tor war nicht genug

„Wir wollten alle mitnehmen und ein frühes Tor machen“, meinte Torschütze Kittel, der nach der Vorlage von Dompé mit einem satten Schuss aus 17 Metern Stuttgarts in diesen Relegationsduellen nicht immer sicher wirkenden Torhüter Florian Müller überwunden hatte. „Das Stadion ist in dem Moment explodiert. Genau das wollten wir erreichen. Wir sind mit der Führung in die Halbzeit gegangen, haben uns viel vorgenommen in der Halbzeit. Dann kommt der Doppelschlag und man hat gemerkt: der Stecker ist gezogen.“

Zur Wahrheit gehörte aber auch, dass Kittel mit dieser Analyse eine wesentliche Phase der Partie übersprang. Nämlich die, die auf den eindrucksvollen Hamburger Start und die nicht minder eindrucksvolle Führung folgte. Trotz des großen Engagements und mehr als 60 Prozent Ballbesitz dauerte es bis zur 40. Minute, ehe der HSV zu seiner nächsten gefährlichen Toraktion kam; Stürmer Robert Glatzel verfehlte aus der Distanz. Der VfB, dessen zwischenzeitlicher Ausgleichstreffer von Serhou Guirassy (17.) wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung vom Videoassistenten kassiert worden war, hatte sich nicht aus der Ruhe bringen lassen durch den frühen Gegentreffer und anschließend die Räume vor der eigenen Viererkette konsequent enger gestellt. Wege in den Stuttgarter Strafraum fanden die Hamburger dann kaum noch. Drei Tore hätte es für die Verlängerung gebraucht, der Zweitligaklub schoss eines, das war einfach nicht genug. Seine Mannschaft habe „alles gegeben“, sagte Walter zur ersten Hälfte, „alles investiert. Aber es reicht eben nicht immer.“