Hamburg gegen Bremen : Das durchgelüftete Derby im Norden

Zum Abschluss des Trainings am Freitag bat Trainer Tim Walter seine Spieler auf dem Platz zum Kreis. Symbolischer Zusammenschluss, Schulter an Schulter – dann hielt er seine Ansprache. „Das mache ich immer“, sagte der Trainer des Hamburger SV, „das war nichts Besonderes extra zum Spiel gegen Werder Bremen.“ Okay – also keine Demonstration der Einigkeit extra vor dem Spitzenspiel der Zweiten Liga an diesem Sonntag (13.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur 2. Bundesliga und bei Sky) im Volksparkstadion, sondern ein Teil der Kommunikation zwischen Team und Trainer, der offenbar ein Erfolgsgeheimnis des HSV 2022 ist.

Zum 110. Mal seit Bundesligagründung steigt das stets brisante Nordderby. Werder ist Tabellenführer, der HSV Zweiter – das hat es in der ewigen Geschichte dieser Partie erst einmal gegeben: Am 31. Januar 2007 gewannen die Bremer in Hamburg mit 2:0 – da war es noch die erste Liga. „Es ist immer ein großes Spiel“, sagte Walter, „wir wissen, wie viel das für unsere Städte und die Fans bedeutet.“

Das scheint vor allem in Bremen der Fall zu sein. Die Werder-Fans wollen ihr Team bei der Abfahrt nach Hamburg am Weserstadion stimmungsvoll verabschieden. Ins Stadion dürfen insgesamt 25.000 Zuschauer, dank einer Ausnahmegenehmigung des Hamburger Senats ebenso wie am 2. März im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC – sehr zur Freude des HSV. „Wir bilden mit unseren Fans eine große Einheit“, meinte Walter, „sie haben sich wie wir entwickelt in dieser Saison.“

Die Stimmung in Hamburg scheint trotz der Bedeutung der Partie etwas anders als in der Vergangenheit. Das ist schwer zu greifen, aber irgendwie fehlt die ganz große Angespanntheit. Die Partie wird nicht als „Hochsicherheitsspiel“ von der Polizei eingeschätzt. Im vierten Jahr zweite Liga hat für die HSV-Fans das Stadtderby gegen den FC St. Pauli die größere emotionale Bedeutung bekommen. Andererseits ist es nun nach drei Jahren Pause das erste Mal, dass der grün-weiße Rivale wieder in Hamburg aufkreuzt.

Und klar, wenn es gelingt zu gewinnen, wie beim 2:0 im Hinspiel, dann ist das eine besondere Genugtuung. Die alten Geschichten sind schließlich immer noch präsent. Vor allem „diese vier Spiele in 19 Tagen“, so Werders Chefscout Clemens Fritz, der damals im Jahr 2009 dabei war, als die Bremer den HSV nacheinander aus dem DFB-Pokal und dem UEFA-Cup beförderten und ihm auch noch die Teilnahme an der Champions League verdarben. Die berühmte „Papierkugel“, die damals eine spielentscheidende Rolle spielte, liegt heute immer noch im Werder-Museum.

Diese große Zeit beider Vereine ist lange vorbei. Der Niedergang kam schleichend, aber stetig, zunächst beim HSV, dann auch bei Werder. Jetzt also Zweitklassigkeit. Aber: Die beiden Nordteams sind aktuell die formstärksten Mannschaften in der hoch spannenden Liga. Werder hat in den acht Spielen unter Trainer Ole Werner siebenmal gewonnen und nur einmal unentschieden gespielt (zuletzt gegen Ingolstadt) und so Platz eins erklommen. Der HSV ist als einzige Mannschaft im deutschen Profifußball zu Hause ungeschlagen, hat mit zwei die wenigsten Niederlagen und die wenigsten Gegentore (21).

Der HSV hat sich zu einem Spezialisten in Sachen „Tabellenführer-Stürzen“ entwickelt, er gewann in diesem Jahr bereits gegen den FC St. Pauli und Darmstadt 98. „Wir wissen, was wir können“, sagte Walter, „wir freuen uns auf das Spiel, es ist der nächste Schritt und wird uns weiterbringen.“ Kollege Werner will natürlich das Selbstvertrauen aus den vergangenen Partien nutzen: „Wir sind Tabellenführer, so wollen wir auch auftreten. Auch wenn es schwer wird.“

Die beiden Übungsleiter kennen sich gut. Die Saison 18/19 verbrachten Tim Walter, 46, und Ole Werner, 33, zusammen in Kiel. Im engen Umkleidetrakt bei Holstein lagen ihre kleinen Trainerkabinen nur drei, vier Meter voneinander entfernt. Walter war damals Cheftrainer der Profis, Werner trainierte über Jahre die U 23. „Er ist ein sehr akribischer Arbeiter und angenehmer Mensch“, meint Walter, „er war in Kiel sehr erfolgreich und ist es jetzt wieder.“

Das variable, ballbesitzorientierte Angriffsspiel des HSV schätzt Werner hoch ein: „Der HSV spielt in einer Art und Weise Fußball, die in der Herangehensweise ein Stück weit einzigartig ist.“ Darauf müsse man sich einstellen. Es wird interessant zu sehen, wer seinen Stil besser durchsetzt. Werder hat in ­Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch das beste Sturmduo der Liga, der HSV in Sonny Kittel den besten Vorbereiter. „Bremen hat vielleicht mehr individuelle Klasse und mehr Erfahrung“, sagt Walter, „wir kommen über das Kollektiv, viel Ballbesitz und Mut.“

Dass der HSV in den vergangenen drei Jahren regelmäßig den Aufstieg in der Rückrunde verspielt hatte, hängt ihm an. Und die Erwartung von vielen Fans ist, dass dies auch in diesem Jahr so ist. Es deutet jedoch einiges darauf hin, dass es nun anders laufen könnte. Das Team wirkt gefestigt, Walter erreicht die Spieler. „Unsere Truppe ist wirklich viel enger zusammengewachsen“, sagt Sportvorstand Jonas Boldt, „ich glaube, Fußball-Deutschland ist gespannt.“