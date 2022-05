Zweite Liga am Samstag : Aufstieg im Blick – HSV springt auf Rang zwei

Der Hamburger SV kommt dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga immer näher. Die Norddeutschen gewannen am Samstag ihr Heimspiel in der zweiten Liga gegen Hannover 96 2:1 (2:1) und rückten zumindest bis Sonntagnachmittag auf den zweiten Tabellenplatz vor. Dann könnte Werder Bremen mit einem Sieg bei Erzgebirge Aue den HSV auf den Relegationsrang verdrängen. Am nächsten Sonntag kann die Mannschaft von Trainer Tim Walter mit einem Sieg bei Hansa Rostock zumindest den dritten Platz und damit die Relegation sichern.

„Im Fußball geht immer alles, du kannst nichts vorhersagen“, resümierte Kapitän Sebastian Schonlau bei Sky den verrückten Saisonverlauf seit März und verriet: „Der Trainer ist unfassbar stolz auf uns.“

Walters Mannschaft setzte ihre starke Schlussphase in der Liga fort und holte den vierten Sieg in Serie. Keiner der Rivalen kann das vorweisen. Zweifacher Torschütze für die Hamburger war vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion Robert Glatzel (13. Minute, 20.), der nunmehr bei 21 Saisontreffern steht. Das Anschlusstor gelang Sebastian Kerk (22.) mit einem sehenswerten Schuss ins linke obere Eck. „Ein perfekter Tag heute“, sagte Glatzel strahlend.

Bereits mit Anpfiff war es eine mitreißende Partie. Drei Toraktionen von den Hamburgern (2., 6., 7. Minute), zwei von Hannover (4. 12.), darunter ein Lattentreffer durch Hendrik Weydandt, begeisterten. Dann fielen binnen zehn Minuten drei Tore. Die Zuschauer waren aus dem Häuschen. „Es ist phänomenal, wie uns die Fans nach vorn pushen“, bekannte Schonlau.

Die Hannoveraner spielten nach dem vorzeitigen Klassenverbleib in der Vorwoche befreit auf und ließen sich weder von der druckvollen Spielweise der Hamburger noch von der Kulisse beeindrucken. Mit dem Anschlusstreffer erzwangen sie mehr Spielanteile und drosselten den Offensivdrang der Gastgeber.

„Man hat gesehen, wozu diese Mannschaft fähig ist“, sagte 96-Stürmer Hendrik Weydandt, der zwei Torchancen vergab. Nach dem Seitenwechsel ging es ruhiger zu, dennoch hatten die Hamburger die gefährlicheren Szenen. 96-Torhüter Ron-Robert Zieler war aber auf dem Posten. Die größte Chance vergab für den HSV der eingewechselte Faride Alidou. In seinem letzten Heimspiel für die „Rothosen“ schoss er kurz vor Abpfiff (88.) aus sechs Metern am leeren Tor der Hannoveraner vorbei.

Vor dem Spiel waren Alidou wie auch Manuel Wintzheimer, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde, verabschiedet worden. Talent Alidou geht ablösefrei zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt.

HSV-Vorstand mit vorzeitigem Saison-Resümee

Kurz vor der Partie zog Vorstandsmitglied Thomas Wüstefeld bereits ein positives Saisonfazit. Sportlich sei es „bislang eine gute Saison“, sagte der Medizinunternehmer dem „Hamburger Abendblatt“. Er erwägt, in der nächsten Saison an der derzeitigen sportlichen Führung festzuhalten. „Ich kann es mir sehr gut vorstellen, mit Jonas Boldt als Sportvorstand, Tim Walter als Trainer und Michael Mutzel als Sportdirektor weiter sehr eng zusammenzuarbeiten. Und das auch unabhängig von der Liga“, sagte Wüstefeld. „Wir hoffen natürlich, in der Liga am Ende auf Platz zwei oder drei zu stehen, um sagen zu können, dass es die beste Saison der vergangenen vier Jahre war.“