Es ist schwer vorstellbar, dass eine Fußballmannschaft eine derart ansteckende Energie länger als nur ein paar Wochen, vielleicht Monate wird verströmen können, und vielleicht wirkte es am Freitagabend deswegen so, als wolle das Publikum den Moment ganz besonders lang genießen.

Während also die Fans des FC Schalke 04 ihre „Königsblauen“ trotz der 3:5-Niederlage zum Start der zweiten Liga bejubelten, lief die Zeremonie vor der Nordtribüne in einer Intensität ab, als sei hier eben etwas ganz Großes erreicht worden – was in Sachen Hamburger SV ja nur heißen kann: Aufstieg.