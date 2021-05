Trainerwechsel in Hamburg : Hrubesch soll HSV in die Bundesliga führen

Da der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga mal wieder in Gefahr ist, zieht der Hamburger SV kurz vor dem Saisonende seinen Joker: Trainer Daniel Thioune muss gehen, Horst Hrubesch übernimmt.

Der Hamburger SV hat Trainer Daniel Thioune drei Spiele vor dem Ende der Saison entlassen. Klub-Ikone Horst Hrubesch übernimmt den Posten bei dem Fußball-Zweitligaverein bis zum Saisonende, dies teilten die Hanseaten am Montag mit. Mit dem harten Schnitt hoffen die Hanseaten im engen Aufstiegsrennen doch noch auf eine Wende – zuletzt hatte der HSV den Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze verloren. Die Hanseaten belegen aktuell den Relegationsplatz, Verfolger Holstein Kiel kann durch Nachholspiele aber noch vorbeiziehen.

„Zuletzt hat die Mannschaft leider oft unter Wert gespielt“, sagte Hrubesch, 70 Jahre alter Europameister von 1980: „Sie verfügt über eine andere Qualität, die wir jetzt in den verbleibenden Spielen auf den Platz bringen müssen. Ich werde viele Gespräche führen, reinhören und versuchen, ein paar Akzente zu setzen.“ Thioune, der erst vor Saisonbeginn vom VfL Osnabrück mit einem Zweijahresvertrag an die Elbe gewechselt war, gelang dies zuletzt nicht mehr. Der HSV ist fünf Spiele ohne Sieg.

„Wir müssen alles daransetzen, den Mist, den wir verbockt haben, wieder geradezurücken“, sagte Hrubesch, der nach der Saison wieder auf seinen Posten des Direktor Nachwuchs bei den Hamburgern zurückkehren soll. 1983 war Hrubesch Kapitän der Mannschaft, die gegen Juventus Turin den Europapokal der Landesmeister gewann.

Hrubesch stellte klar, dass er den Posten nur für die verbleibenden Spiele dieser Zweitliga-Saison übernimmt. „Wir hatten am Wochenende viele interne Gespräche. Und irgendwann haben wir dann auch über Traineralternativen gesprochen. Bei nur drei oder maximal fünf verbleibenden Spielen machen andere Lösungen nicht viel Sinn. Ich brauche keine Kennenlernphase“, sagte der 70-Jährige am Montag in einem Interview auf der Homepage des Hamburger SV und betonte: „Ich bin nur für die letzten Spiele in dieser Saison Trainer. Danach kehre ich auf meinen Posten im Nachwuchsleistungszentrum zurück.“