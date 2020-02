Aktualisiert am

6:0 in Hoffenheim : Profis stellen Spiel nach Eklat im Bayern-Block ein

Es war ein Spiel, wie es die Bundesliga noch nie erlebt hat. Es wäre schon rein sportlich ein ziemlich unvergleichliches gewesen, in dem es nach einer Gala des FC Bayern nach 77 Minuten 6:0 für den Meister in Hoffenheim stand. Doch einmalig wurden dann die letzten 13 Minuten, in denen die 22 Spieler nach zweimaliger Unterbrechung wegen Diffamierungen des Hoffenheimer Mäzens Dietmar Hopp durch eine Gruppe Münchner Fans ihrem Protest gegen die Idioten auf den Rängen durch ihre Fußballverweigerung Ausdruck gaben.

Die Partie, die beim abermaligen Ausrollen der Hass-Transparente von Schiedsrichter Christian Dingert abgebrochen worden wäre, beendeten sie auf dem Platz stehend, plaudernd, sich den Ball zupassend, unabhängig von der Trikotfarbe. Das geschah unter dem Beifall von Hopp, der sich mit Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge an die Seitenlinie gestellt hatte, und dem Applaus der Heimfans und des vernunftbegabten Teil der Bayern-Fans.

Das düstere Zwischenspiel und das bizarre Ende überschatteten eine Partie, in der die Bayern sich rein sportlich auch ohne den verletzten Torjäger Robert Lewandowski von der besten Seite gezeigt hatten. Tore durch Serge Gnabry (2. Minute), Joshua Kimmich (7.), Jonathan Zirksee (15.), Philippe Coutinho (33./46.) und Leon Goretzka (62.) illustrierten eine Demonstration des Meisters, der zeigte, dass er für die voraussichtlich vier Wochen ohne Lewandowski gut aufgestellt scheint – auch dank der mutigen Entscheidung von Trainer Hans-Dieter Flick, im Sturmzentrum den erst 18-jährigen Zirksee aufzubieten.

Es waren keine zwei Minuten gespielt, da leitete der junge Niederländer einen im Pressing gewonnenen Ball am linken Strafraumeck auf Thomas Müller weiter, der dann ausgiebig Zeit fand, einen Diagonalpass über die Abwehr zu schlagen. Gnabry erreichte das Zuspiel in Brusthöhe volley mit dem Fuß, und Torwart Oliver Baumann lenkte den scharfen Ball unglücklich mit dem Knie ins eigene Tor. Keine fünf Minuten später war Baumann schon wieder geschlagen, diesmal nach einem langen Ball von Boateng auf Müller, der als Abpraller beim nachrückenden Kimmich landete. Der Mittelfeldspieler traf aus 17 Metern flach ins rechte Eck.

Und dann schoss der Lewandowski-Vertreter Zirkzee ein echtes Lewandowski-Tor. Nach einem öffnenden Diagonalpass von David Alaba auf den rechten Flügel zu Gnabry prallte dessen folgende Hereingabe vor die Füße des Holländers, der sich, zunächst mit dem Rücken zum Ziel stehend, fünf Meter vor dem Tor um 180 Grad drehte, dann die Optionen studierte und schließlich den Ball, den er bei seiner halben Pirouette mit der Sohle mitgenommen hatte, seelenruhig aus dem Stand in die rechte Ecke drückte.

Nur einer schien immer noch gehemmt im entfesselten Bayern-Ensemble, es war der Problemfall Coutinho, den die Brillanz seiner Kollegen eher noch weiter zu lähmen schien. Kimmich kam und munterte ihn mit einem Klaps auf, als der Brasilianer nach zwei kläglichen Schüssen auch noch einen missratenen Seitenwechsel ins Aus spielte. Dann aber war Coutinho mit dem Glück im Bunde und traf nach einem abgeblockten Zirksee-Versuch mit gütiger Mithilfe einer Hoffenheimer Wade, die dem Ball eine unparierbare Flugkurve gab, über Baumann hinweg zum 0:4.

Die Kollegen feierten ihn wild jubelnd, drückend, schulterklopfend, als wäre er, Coutinho, der Nachwuchsstürmer aus der A-Jugend – und nicht der Königstransfer aus Barcelona. Plötzlich schien auch er befreit und traf gleich noch einmal, nur 59 Sekunden nach der Pause, als die Hoffenheimer, stur an ihrem diesmal völlig untauglichen Spielplan festhaltend, den Ball zum x-ten Mal im Aufbau an ihrem eigenen Strafraum verloren und Müller den vor dem Tor völlig freistehenden Brasilianer bediente. Das halbe Dutzend machte der eingewechselte Goretzka mit einem kleinen Schlenzer über Baumann komplett.

All das wurde zur Nebensache durch jene Bayern-Anhänger, die Mitte der zweiten Hälfte erstmals Transparente entrollten, auf denen, wie es zuletzt auch durch Heimfans in Mönchengladbach geschehen war, Hopp aufs Übelste diffamiert wurde. Während der folgenden Unterbrechung rannte Trainer Flick aufgebracht zum Fanblock, während der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge den erschüttert wirkenden Hopp zu trösten versuchte.

Bei der zweiten Unterbrechung liefen Thomas Müller und andere Spieler in die Kurve, auch Oliver Kahn ermahnte die Fans, die Hass-Äußerungen zu unterlassen. Der Schiedsrichter ließ über die Stadionlautsprecher mitteilen, dass bei einem dritten Mal das Spiel abgebrochen würde. Dazu kam es nicht, das Spiel ging zu Ende – ohne dass noch gespielt wurde. Ein Nachspiel ist ihm dennoch sicher.