Höhenflug gestoppt: HSV gibt Sieg in Kiel spät aus der Hand

2. Liga am Montag

2. Liga am Montag :

2. Liga am Montag : Höhenflug gestoppt: HSV gibt Sieg in Kiel spät aus der Hand

Nach fünf Siegen hintereinander muss Spitzenreiter HSV nun zum zweiten Mal in Folge die Punkte teilen. In Kiel gehen die Hamburger in Führung, kassieren jedoch spät den Ausgleichstreffer. Die Tabellenführung bleibt aber komfortabel.

Punkt erkämpft: Die Kieler gaben bis zum Schluss nicht auf und belohnten sich in der Nachspielzeit. Bild: dpa

Höhenflug gestoppt, zweites Unentschieden in Serie: Der Hamburger SV ist im Nordduell der 2. Liga bei Holstein Kiel nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. Neuzugang Moritz Heyer (43.) hatte die insgesamt zu ideenlose Mannschaft von Trainer Daniel Thioune zunächst in Führung gebracht, der kurz zuvor eingewechselte Joshua Mees (90.+1) glich für die clever agierenden Störche in einer hektischen Schlussphase nicht unverdient noch aus.

Auch im fünften Anlauf gelang dem HSV vor der Länderspielpause nicht der ersehnte erste Zweitliga-Sieg gegen Kiel, die Hanseaten bleiben mit vier Punkten Vorsprung auf den VfL Osnabrück aber Tabellenführer. Gut eine Woche nach dem 2:2 im Derby gegen den FC St. Pauli zeigte der HSV aber, dass der Rückschlag offenbar Spuren hinterlassen hat – gerade in der Offensive hakte es. Kiel kann mit dem Punkt deutlich besser leben und ist nun Vierter.

HSV geht durch Standard in Führung

„Wir wissen um Kiels Stärken und müssen deshalb aufpassen“, hatte Thioune vor dem Spiel gesagt – und so ging der HSV auch nicht volles Risiko. Die Gäste hatten zwar mehr vom Spiel, doch Kiel machte die Räume geschickt eng und verhinderte so die entscheidenden Pässe in die Spitze. Zudem lauerten die Störche immer darauf, schnell über Schlüsselspieler Jae-sung Lee nach vorne zu kombinieren. Fin Bartels (26.) hatte für die Hausherren dann auch die erste gute Möglichkeit der Partie.

Ansonsten plätscherte die Partie lange ohne echte Highlights dahin. Kein Wunder, dass der HSV eine Standardsituation für die Führung kurz vor der Pause brauchte. Nach einer Ecke von Sonny Kittel legte Jeremy Dudziak noch einmal quer und Heyer hatte keine Mühe mehr, zu seinem ersten HSV-Treffer einzunicken – mit der ersten echten Möglichkeit für die Rothosen.

Joker Mees sticht spät

Trotz des Gegentreffers agierte Kiel anschließend deutlich mutiger und erhöhte mit Lee das Tempo, die Hamburger standen nicht immer sicher. Terodde und Co. konnten zudem kaum einmal für Entlastung sorgen. Kiel rannte immer verzweifelter an – und wurde in der Nachspielzeit durch Joker Mees belohnt.

