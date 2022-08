Hertha BSC : Ein Protz, der nicht mehr protzen kann

Aktualisiert am

Neuer Präsident, neuer Trainer, altes Ergebnis: Im Derby verliert Hertha BSC gegen Union. In der Bundesliga ist der Klub trotz der Millionen seines Investors nur noch Außenseiter. Ist das eine Chance?

Farbe der Unterlegenen: In Berlin regiert nicht das Blau-Weiß von Hertha, sondern das Rot-Weiß von Union. Bild: Reuters

Wer es gut meinen wollte mit Hertha BSC, entdeckte einen kleinen Sieg just in dem Moment, da die erste Niederlage dieser noch jungen Bundesligasaison feststand. Beim Stadtrivalen Union Berlin hatte die Mannschaft verloren, chancenlos 1:3.

Doch beim Gang in die Kurve zu den eigenen Fans flogen ihr zaghafte Sympathien zu und keine Schimpfworte wie in der vergangenen Saison, als man dreimal gegen den gleichen Gegner verlor. Zweimal in der Bundesliga, einmal im Pokal. Es wurde auch kein Spieler gezwungen, sein Trikot niederzulegen als Zeichen der Unwürdigkeit. Auch alles schon da gewesen.