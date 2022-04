Fan-Wut nach Derby-Pleite : Totale Demütigung für Hertha BSC

Jubel in Rot, Frust in Blau: Union besiegt Hertha BSC im Berlin-Derby. Bild: Reuters

Beschimpfungen und fliegende Bierbecher haben die Spieler von Hertha BSC schon abbekommen, das ist nicht neu für sie. Nach dem 1:4 gegen Union Berlin mussten einige Spieler aber etwas über sich ergehen lassen, was alles andere als alltäglich ist. Wütende Zuschauer forderten die Spieler auf ihre Trikots auszuziehen und sie nicht etwa ins Publikum zu werfen, sondern sie einfach auf dem Rasen niederzulegen. Als Zeichen, dass sie nicht würdig seien das blau-weiße Trikot des Vereins zu tragen.

Einer, der diese totale Demütigung über sich ergehen ließ war Maximilian Mittelstädt. „Wir wollten nicht noch einen Konflikt mit den Fans“, sagte er betreten wie ein Schuljunge, der gerade die Leviten gelesen bekommen hat. „Ich kann die Fans nur um Geduld bitten. Das sie enttäuscht sind ist klar, dass muss man nach so einer Niederlage akzeptieren“, sagte Trainer Felix Magath.

Bei Hertha BSC wird die Situation nach der dritten Niederlage im dritten Derby in dieser Saison immer skurriler. Der Keil zwischen Mannschaft und Fans ist nur ein Teil eines Selbstzerfleischungsprozesses, der seit Wochen läuft. Da sind zum Beispiel Lars Windhorst und Werner Gegenbauer. Der Investor und der Präsident liefern sich einen offenen Machtkampf, den beim krisengeplagten Klub niemand gebrauchen kann. Und das in einem Moment, in dem Manager Fredi Bobic gerade den dritten Trainer dieser Spielzeit bestellt hatte, aber bisher konnte auch Felix Magath keine Wende herbeiführen. Unter seiner Verantwortung verlor Hertha im dritten Spiel zum zweiten Mal und steht auf einem direkten Abstiegsplatz.

Die Niederlage gegen Union tat doppelt weh weil sie sich anders als die beiden vorangegangenen Duelle vor reichlich Publikum ereignete. Das Olympiastadion war komplett ausverkauft, zum ersten Mal seit Januar 2020 und zum ersten Mal bei einem Derby seit Unions Aufstieg in die Bundesliga 2019.

Die stimmungsvolle Kulisse animierte zuerst einmal die Fans selbst, beide Lager lieferten sich lautstarke Duelle von den Rängen aus. Herthas Anhänger nutzen die neue, alte Öffentlichkeit für eine klare Botschft. „Windhorst und Gegenbauer raus!“ stand auf einem riesigen Banner in der Kurve.

Dass Hertha auch dringende sportliche Probleme hat, zeigte das Derby in aller Deutlichkeit. Union war von Beginn an klar überlegen. Bereits nach vier Minuten zwang Timo Baumgartl Herthas Torwart Marcel Lotka, der den verletzten Alexander Schwolow vertrat, per Kopf zu einer grandiosen Parade. Lotka blieb im Mittelpunkt. Zehn Minuten später parierte er gegen Niko Gießelmann, im Anschluss rempelte er Grischa Prömel um und sah dafür die gelbe Karte. Der Torwart war der Einzige, der auf Seiten von Hertha so etwas wie die typische Giftigkeit eines Derbys ausstrahlte. Union gegen Lotka lautete auch weiterhin der Plot, Taiwo Awoniyi (17.) und Sheraldo Becker (29.) scheiterten zunächst am Torwart, dann sprang Haraguchi in eine Flanke von Becker und es stand 0:1 (31.).

Das Ergebnis war hochverdient, umso überraschender wäre Hertha beinahe durch Myziane Maolida zum Ausgleich gekommen (38.). Die Schlussphase der ersten Halbzeit gehörte wieder Union, Trimmel versäumte per Kopf den Ausbau der Führung (42.). Union war in allen Belangen überlegen, die Mannschaft von Urs Fischer war eingespielter und zeigte Mechanismen, von den Hertha so weit entfernt ist wie von einer Teilnahme an der Champions League. Laufwege sind einstudiert, die Flanken landeten zielsicher im gegnerischen Strafraum.

Hertha dagegen konnte die Verkrampfung eines Abstiegskandidaten nie ablegen, daran änderte auch der schmeichelhafte Ausgleich kurz nach Wiederbeginn nichts. Ishak Belfodil hatte den Ball in die Mitte gebracht, wo Baumgartl ihn unglücklich ins eigene Tor beförderte (49.).

Im Stile einer gefestigten Mannschaft schlug Union aber sofort zurück, Prömel erzielte nach einer weiteren Flanke per Kopf die abermalige Führung. Auf die gleiche Art hatte Union schon das Pokalspiel im Januar dominiert, auch da spielten die zahlreichen Flanken eine entscheidende Rolle, aber Herthas Verteidigung ist diesem Stilmittel schlicht nicht gewachsen. Nicht nur defensiv, auch offensiv fehlt es allem, Hertha hatte nach dem abermaligen Rückstand keine einzige vorzeigbare Torchanche mehr.

Union dagegen hatte richtig Lust am Spiel, Awoniyi und der eingewechselte Sven Michel schraubten das Ergebnis in eine nie dagewesene Höhe. Entsprechend ausgelassen feierten die Spieler in der Kurve, wo ihnen so manche Zündelei entgegenschlug. Herthas Anhänger schauten dem Treiben so lange schweigend zu bis die eigene Mannschaft zu ihnen kam. Und nach dem Spiel auch noch ihre Trikots verlor.