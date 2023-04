Nach dem 2:5-Debakel auf Schalke und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz ist die Angst vor dem Abstieg groß in Berlin. Sandro Schwarz muss in Berlin gehen. Neuer Trainer wird Pal Dardai.

Hertha BSC hat sich von Trainer Sandro Schwarz getrennt. Das gab der Berliner Krisenklub am Sonntag bekannt. Zuvor hatten Sky, die „Bild“-Zeitung, der „Kicker“ und Sport1 darüber berichtet. Der Verein zog damit die Konsequenzen nach dem 2:5 am Freitagabend beim bis dato Tabellenletzten FC Schalke 04. Durch die Niederlage war Hertha am 28. Spieltag auf Rang 18 gerutscht.

Bundesliga Liveticker

Neuer Trainer und Retter in höchster Not wird einmal mehr Pal Dardai. Der 47 Jahre alte Ungar hatte seinen Posten als Chefcoach bei seinem Herzensklub zuletzt im November 2021 räumen müssen. Er wird die Mannschaft nun zum insgesamt dritten Mal übernehmen.

Der Rekordspieler der Berliner hatte Hertha bereits von 2015 bis 2019 trainiert und war in der Rückrunde 2021 zum Retter geworden, als er mit Hertha den Klassenverbleib schaffte. Im November 2021 hatte der damalige Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic Dardai durch Tayfun Korkut ersetzt. Hertha liegt aktuell mit 22 Punkten auf dem letzten Platz, zwei Punkte davor rangieren Schalke und der VfB Stuttgart.

Turbulente Zeiten bei Hertha

Schon am Freitagabend hatten die Verantwortlichen ein Bekenntnis zu Schwarz vermieden, der im Sommer vergangenen Jahres – damals noch von Fredi Bobic – eingestellt worden war. Bobic hatte bereits Ende Januar seinen Posten in Berlin räumen müssen. Nun ist wohl auch Schwarz dran. Er selbst schien damit schon gerechnet zu haben.

Bei seinem Start hatte Schwarz noch viel Optimismus versprüht und war zum Symbol für eine neue Aufbruchstimmung in Berlin geworden. Die Niederlage auf Schalke war aber die elfte Auswärtspartie in Serie ohne Erfolgserlebnis und das insgesamt sechste Bundesligaspiel nacheinander ohne Sieg. Zuletzt gab es unter Schwarz Ende Februar beim 2:0 über den FC Augsburg drei Punkte für Hertha BSC.

Seit Jahren herrschen bei der Hertha turbulente Zeiten mit ständigem Abstiegskampf und den ökonomischen Wirren um den einstigen Investor Lars Windhorst. Inwiefern der neue Geldgeber 777 Partners nun in die sportlichen Entscheidungen eingreifen wird, werden gerade die kritischen Hertha-Fans genau verfolgen.

Beim Schalke ist die Freude über den 5:2-Erfolg gegen Hertha derweil getrübt. In Ralf Fährmann, Tim Skarke und Cedric Brunner zogen sich gleich drei Profis in der Partie Verletzungen zu und werden dem Tabellenvorletzten vorerst fehlen. Torhüter Fährmann klagt über Probleme an den Adduktoren. Torschütze Skarke erlitt eine tiefe Fleischwunde am Knöchel. Brunner musste den Platz nach einem Fall auf die Schulter verlassen. Laut Vereinsmitteilung steht das Trio am kommenden Sonntag im Auswärtsspiel beim SC Freiburg nicht zur Verfügung. Zudem sei „jeweils mit einer mehrwöchigen Ausfallzeit zu rechnen“.

Mehr zum Thema 1/

„Es ist unheimlich schade, dass sie uns im Endspurt der Saison bis auf Weiteres fehlen werden“, klagte Peter Knäbel. Dennoch gab sich der Sportvorstand zuversichtlich: „Wir haben in dieser Saison bereits einige Widerstände überwinden und Rückschläge hinnehmen müssen. Und wir haben es am Freitag gegen Hertha erneut unter Beweis gestellt, dass wir es gemeinsam schaffen können. Das macht uns Mut und gibt uns viel Kraft für die letzten sechs Spieltage.“ Mit dem Sieg über das neue Schlusslicht aus Berlin hatte sich der FC Schalke auf Rang 17 verbessert.