Eigentlich wollten die Fußballspieler von Hertha BSC den Montag zum Ausspannen nutzen. Regeneration stand im Trainingslager im österreichischen Ort Zell am See auf dem Plan, nach den kräftezehrenden Einheiten der vergangenen Tage. Abschalten konnten dann aber weder Mannschaft noch Verein. Ein Thema beschäftigte alle Beteiligten, das bereits am Wochenende nach außen gedrungen war und durch die Abreise von Marius Gersbeck kulminierte.

Dem Torwart wird vorgeworfen, einen Österreicher im Zuge eines Streits verletzt zu haben. „Marius Gersbeck ist gestern aus dem Trainingslager abgereist. Sportliche Leitung und Geschäftsführung werden die Situation nun unter Berücksichtigung der laufenden Ermittlungen gemeinsam intern auswerten“, ließ Hertha zu Wochenbeginn verlauten.

„Verbaler Streit eskalierte“

Angeblich soll Gersbeck am Samstagabend in einem Lokal mit einem anderen Gast eine Auseinandersetzung gehabt haben. Der Streit soll am frühen Sonntagmorgen auf einer Straße fortgeführt worden sein. Die in Salzburg ansässige Polizeidirektion bestätigte, dass „ein 28-jähriger Deutscher und ein 22-jähriger Einheimischer in den frühen Morgenstunden auf einer Straße im Stadtgebiet von Zell am See in Streit“ geraten seien.

„Dieser verbale Streit eskalierte in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 28-Jährige den 22-Jährigen unbestimmten Grades am Körper verletzte.“ Laut Polizei verständigten Zeugen daraufhin die Einsatzkräfte, der 22-Jährige wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Worum es bei dem Streit ging, ist unklar.

Einst Teil der Fanszene

Gersbeck war erst vor wenigen Wochen vom Karlsruher SC zu Hertha BSC gewechselt. Mit seiner Rückkehr verbanden die Verantwortlichen die Hoffnung, weiter näher an das eigene Publikum heranzurücken. Gersbeck spielte während seiner Jugendzeit bereits für Hertha und unterstützte den Verein nicht nur auf dem Rasen, sondern auch von den Rängen. Wie der heutige Präsident Kay Bernstein zählte Gersbeck zur aktiven Fanszene.

Sein Debüt bei den Profis gab er Ende 2013. Später wurde er als Junioren-Nationalspieler immer wieder verliehen. Erst nach Chemnitz, dann nach Osnabrück, ehe er Berlin endgültig verließ und nach Karlsruhe wechselte. Dort entwickelte er sich zu einem der besten Torhüter der zweiten Liga.

Sein Können sollte er nun wieder bei seinem Heimatverein zeigen, Hertha plante ihn als zukünftigen Stammtorhüter ein, da man davon ausging, den Dänen Oliver Christensen noch gewinnbringend veräußern zu können. Den Verein plagen massive finanzielle Probleme, Hertha muss dringend Transferüberschüsse erzielen. Ob Christensen nach den jüngsten Ereignissen verkauft wird, ist genauso wenig sicher wie die Zukunft von Marius Gersbeck bei Hertha BSC. Gersbeck selbst wollte sich auf Anfrage der F.A.Z. nicht zu den Vorwürfen äußern, wie eine Klubsprecherin mitteilte.