Hertha BSC in Not : „Das Schlechteste, was ich diese Saison gesehen habe“

Alles im Berliner Olympiastadion ist riesig, auch die Räumlichkeiten, in denen die öffentlichen Toiletten untergebracht sind. Dort versammelte sich am späten Dienstagabend eine kühne Schar von Visionären und Defätisten, um über mögliche Reiseziele im kommenden Herbst zu sprechen. Der allgemeine Tenor: Elversberg, Hamburg, Heidenheim oder Nürnberg hätten auch ihren Reiz und überhaupt, Hertha habe mit den zwei Aufstiegen 2011 und 2013 ja bewiesen, dass man zweite Liga kann.

So weit ist es nach einer miserablen Hinrunde zwar noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit für eine Rundreise durch die Gefilde der zweiten Liga wurde auch am Dienstagabend wieder genährt. Hertha unterlag Wolfsburg daheim 0:5. So schlimm, wie sich das Ergebnis liest, war es auch. Sandro Schwarz, Herthas Trainer, sprach von einem „Schlag in die Fresse“, etliche Besucher im ohnehin nicht mal zur Hälfte gefüllten Rund machten sich schon lange vor dem Halbzeitpfiff auf den Weg nach Hause. Was Hertha über zwei Drittel des Spiels bot, war nicht bundesligatauglich. Nach dem 1:3 gegen Bochum folgte nun der zweite Tiefschlag binnen vier Tagen, ausgerechnet vor dem Berliner Derby gegen Union (Samstag, 15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky).

„Die erste Halbzeit war das Schlechteste, was ich in dieser Saison gesehen habe“, sagte Sportchef Fredi Bobic bei Sky. Aufgrund der Gegentore von Mattias Svanberg, Maximilian Arnold, der einen durch Dodi Lukebakio dilettantisch verursachten Handelfmeter verwandelte, und Jonas Wind war das Spiel nach etwas mehr als einer halben Stunde entschieden.

Die weiteren Treffer der Wolfsburger, denen der sechste Sieg in Serie gelang, von Ridle Baku und Omar Marmoush rundeten das Bild ab. Nach dem 6:0 gegen Freiburg folgte der nächste deutliche Sieg. Der nahezu perfekte Start ins Kalenderjahr 2023 stellte den baldigen Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer vor die Herausforderung, allzu überschwänglichen Enthusiasmus gleich im Keim zu ersticken. „Wir wissen wo wir herkommen und dass es nicht ewig so weitergehen wird“, sagte Schäfer, der gleich noch über einige Personalien Auskunft gab.

Der abwanderungswillige Josuha Guilavogui wird bis zum Sommer beim VfL bleiben, einem Wechsel zum VfB Stuttgart stimmt Wolfsburg nicht zu. Nicolas Cozza kommt nicht erst zur neuen Saison aus Montpellier, sondern sofort. Am Mittwoch absolvierte der Linksverteidiger letzte medizinische Tests. Cozza wird eine Mannschaft vorfinden, die sich nach einem holprigen Start und internen Querelen gefunden hat. „Wie sich die Jungs schon beim Warmmachen oder im Training pushen, ist beeindruckend. Wir ziehen alle an einem Strang, alle wollen in die gleiche Richtung“, sagte Kapitän Maximilian Arnold.

Im Herbst hatte der VfL noch auf Platz siebzehn gestanden, dort wo sich Hertha jetzt befindet. „Keine berauschende Situation, aber eine, die man lösen kann“, sagte Herthas Trainer Schwarz. Er versuchte, sich kämpferisch zu geben, aber auch der 44 Jahre alte Fußball-Lehrer hatte Mühe, seine Enttäuschung zu verbergen. Schwarz wirkte gereizt, er wisse, dass jetzt „alles interpretiert wird“ und meinte damit vorrangig sein Handeln. Sport-Geschäftsführer Bobic wollte einer möglichen Debatte um seinen Trainer erst gar keinen Raum geben. „Er steht für mich nicht einmal ansatzweise zur Diskussion“, sagte Bobic über Schwarz.

Die jüngsten Auftritte der Mannschaft, gepaart mit den Zahlen, befeuern die üblichen Mechanismen der Branche aber eher, Bobic’ Aussagen zum Trotz. Zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison hatte Hertha sieben Punkte mehr, am Ende reichte es gerade so zum Klassenverbleib über den Umweg Relegation. Den wollten die Berliner in dieser Saison unbedingt vermeiden. Augenblicklich wäre ein Erreichen dieser Extrarunde eher als Erfolg zu werten.