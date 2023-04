Ganz am Ende dieses einschneidenden Abends, als die die Angehörigen von Hertha BSC nicht nur mit 5:2 vom FC Schalke 04 gedemütigt worden waren, sondern auch durch Schmähungen der eigenen Fans, fand der Sportdirektor Benjamin Weber ein paar Worte, die seine ganze Not zum Ausdruck brachten. „Wonach lechzen wir denn?“, fragte er beinahe verzweifelt, um die Antwort gleich mitzuliefern: „Nach Kontinuität und Stabilität an der Stelle bei der ganzen Unruhe, die wir haben.“

Mit „der Stelle“ meinte er die Trainerposition, auf der sich am Samstagmorgen noch Sandro Schwarz befand, den Weber allerdings als „die ärmste Sau“ bezeichnete. Der Coach war von seinem Team und durch ein katastrophales Defensivverhalten seiner Spieler im Stich gelassen worden; die Berliner hatten den mit großem Abstand schwächsten Angriff der Liga zu fünf Toren eingeladen. Aber womöglich beruhte Webers Mitgefühl für Schwarz auch auf der Ahnung, dass es nun vorbei sein könnte, mit der Kontinuität und der Stabilität auf der Berliner Trainerbank.

Unmittelbar nach dem Abpfiff wollte der Sportchef zwar „keine Personaldiskussion eröffnen“, aber genau das tat er, als er sagte: „Ich werde hier nichts verkünden, aber wir werden uns besprechen“. Dieses Spiel sei ein „Schlag in die Fresse“. Eine Woche lang hatten die Berliner davon gesprochen, dass so ein Abstiegsshowdown zwischen dem Tabellenletzten und dem Vorletzten zuallererst mit Leidenschaft, Energie und Hingabe bestritten werden müsse, als das Spiel dann lief verteidigten die Berliner jedoch wie ein paar Hobbykicker sonntags im Park.

„Wir waren in den Zweikämpfen überhaupt nicht da“, sagte Marco Richter, eine Erklärung für die spektakuläre Lustlosigkeit im Spiel gegen den Ball hatte niemand. Auch deshalb ist der Gedanke, dass zur Rettung ein neuer Impuls notwendig sein könnte, so präsent wie nie in dieser Saison.

Dardai? Labbadia? Hütter? Gisdol?

Die Berliner haben damit ein Wochenende vor sich, an dem einiges passieren könnte, zumal, ja die Frage im Raum steht, wer als Alternative in Frage kommt. Dass Felix Magath, der den Klub im vergangenen Jahr rettete, noch einmal kommt, ist schwer vorstellbar. Wird also nach einem anderen „Feuerwehrmann“ gefahndet? Oder soll ein Chefcoach für die mittelfristige Zukunft gefunden werden, der sich zugleich als Soforthelfer eignet? Der Kreis der Kandidaten, ist nicht besonders attraktiv: Dardai? Labbadia? Hütter? Gisdol? Breitenreiter? Oder halten sie am Ende ihrer Überlegungen doch an Schwarz fest?

Offensichtlich ist allerdings, dass diese Berliner Mannschaft nicht klar kommt mit der Drucksituation, während die Schalker zwar am vergangenen Wochenende in Hoffenheim verloren haben, dafür aber gegen Stuttgart, in Bochum und nun gegen Berlin direkte Duelle gegen die Konkurrenz vom Tabellenende gewinnen konnten. Die Mannschaft wirkt relativ stabil, und Trainer Reis hat ein gutes Gespür dafür, welche Fähigkeiten in welchen Spielen besonders hilfreich sein könnten. Das war ein Schlüssel zum Sieg gegen Berlin.

Es gibt sicher bessere Fußballer im Kader, aber für dieses Duell, in dem die Schalker auch wegen des Spielplans mit noch vier Auswärts- und nur zwei Heimspielen unter einer Art Siegzwang standen, setzte der Trainer explizit auf die Helden der vergangenen Saison. Mit Kaminski, Latza, Bülter, Terodde und Drexler standen fünf Spieler in der Startelf, die vor einem Jahr am Ende der Zweitligasaison unter einem ähnlich großen Druck durch Erfolge in sehr engen Spielen aufgestiegen waren. „Der Gedanke war, viel Erfahrung auf den Platz zu bringen“, sagte Reis.

Die Hingabe fordert ihre Opfer

Terodde schoss sein erstes Tor seit dem vergangenen November, Bülter traf sogar zwei Mal, und dem während langer Phasen der Saison verletzten Tim Skarke gelang das frühe 1:0 (3.), bevor er Bülters 2:0 vorbereitete (14.). „Es ist total wichtig, dass wir einen breiten Kader haben und nicht einen Millimeter nachgeben, was die Mentalität betrifft“, sagte Sportvorstand Peter Knäbel. Allerdings fordert die totale Hingabe in einer dauerhaften Extremsituation auch ihre Opfer.

Der Druck sei einer der Gründe für die vielen Verletzten, mutmaßte Knäbel, nachdem Maya Yoshida aufgrund einer Muskelblessur gar nicht spielen konnte, und Torhüter Fährmann, Skarke, sowie Brunner verletzt ausgewechselt werden mussten. Aber irgendwie findet Reis in dieser Rückrunde meist passende Lösungen für die Probleme. Schalke spielt seit Wochen diesen einfachen, dafür aber sehr pragmatischen Fußball, mit dem Trainer Reis in der vergangenen Saison schon den VfL Bochum in der Liga hielt. Mit was für einem Fußball die Berliner den Klassenverbleib schaffen wollen, ist hingegen ziemlich unklar.