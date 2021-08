Fehlstart in Bundesliga : Die Realität holt Windhorst und Hertha ein

Hertha BSC verabschiedet sich von großen Plänen: Der Klub will sich in dieser Saison konsolidieren. Selbst das könnte schwierig werden. Der Berliner Start verheißt wenig Gutes.

Die Dienstreise von Hertha BSC zum FC Bayern wird Matheus Cunha nicht mehr mitmachen, er spielt ja jetzt in Madrid für Atlético. Von seinem alten Arbeitgeber bekam er noch einige nette Abschiedsworte hinterhergerufen. „Er ist ein sehr guter Spieler, für uns war er vielleicht sogar ein Überspieler. Es gibt vielleicht zehn Spieler auf der Welt mit dem Tempo und den technischen Fähigkeiten“, sagte Herthas Trainer Pál Dárdai. Cunhas Tempo und Cunhas Fähigkeiten sind dem spanischen Meister um die 30 Millionen Euro wert. Mehr Geld hat der Berliner Bundesligaklub noch nie durch einen Spielerverkauf eingenommen.

Der Brasilianer ist der nächste spektakuläre Transfer, den Hertha BSC in diesem Sommer tätigt. Wobei die Schlagrichtung eine andere ist als in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Statt als Käufer treten die Berliner jetzt als Verkäufer in Erscheinung. Vor Cunha gab Hertha bereits Jhon Córdoba an FK Krasnodar ab und bekam dafür rund 20 Millionen Euro überwiesen. Auch die vier Millionen Euro, die der Klub aus Mönchengladbach für den 18 Jahre alten Luca Netz bekam, tragen zum satten Überschuss bei. Ausgegeben hat Hertha für Zugänge bisher nur fünfzehneinhalb Millionen Euro.