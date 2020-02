Debakel für Hertha BSC : Berliner Lachnummer statt Big-City-Club

Aktualisiert am

Ätzende Fangesänge, zertrümmerte Saison und der wahre Verantwortliche für das Debakel der Hertha flüchtet sich in die Katakomben. Nach dem 0:5 gegen Köln stehen die Berliner jetzt schon vor den Trümmern der Saison.

Als die Schlussminute im Olympiastadion anbrach, war Hertha BSC am Tiefpunkt angekommen. Die Anhänger wussten sich in ihrer Verzweiflung nicht mehr anders zu helfen, als ironisch und hämisch den großen Fußball-Gassenhauer von gestern anzustimmen. Zum Berliner Absturz sangen sie: „Oh, wie ist es schön.“ Auf ihren Klub zu pfeifen, das reichte nicht mehr.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Vor den Hertha-Fans hatte sich auf dem Platz gerade das gesamte sportliche Elend einer Saison ausgebreitet. Zu besichtigen war das (vorläufige) Ergebnis einer Saison, die in Wahrheit schon vorher in Trümmern gelegen hatte. Das wussten die Anhänger natürlich auch. Aber nicht, dass es so schlimm war: 0:5 gegen den 1. FC Köln – und damit war die desolate Hertha sogar noch gut bedient. Die Niederlage gegen die bis dahin zweitschlechteste Auswärtsmannschaft der Liga hätte sogar leicht noch höher ausfallen können.