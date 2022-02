„Machterhalt und Klüngelei“ : Investor Windhorst rechnet mit Hertha BSC ab

Millionen-Investor Lars Windhorst hat in bisher nicht gekannter Schärfe die Führung von Hertha BSC kritisiert. „Ich habe darauf gesetzt, dass bei Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben, die auch nachhaltig den Erfolg wollen“, sagte der Unternehmer dem Wirtschaftsmagazin „Capital“. Mittlerweile sei aber deutlich geworden, dass es einigen handelnden Personen beim Berliner Fußball-Bundesligaverein um „Machterhalt und Klüngelei“ gehe, betonte der 45-Jährige, ohne konkrete Namen zu nennen.

Seine Zahlungen von insgesamt 375 Millionen Euro seit 2019 bezeichnete Windhorst mittlerweile als Fehler. „Ehrlich gesagt, aus heutiger Sicht ja, leider. Bislang hat mir das Investment bei Hertha abgesehen von positiven Erfahrungen mit vielen Mitgliedern nur Nachteile gebracht“, sagte er. An einen Rückzug denke er aber nicht, beteuerte Windhorst abermals: „Ich lasse mir von niemandem dort 375 Mio. Euro verbrennen und werde darum niemals aufgeben“, sagte Windhorst.

Windhorst hat über seine Tennor Group seit Sommer 2019 rund 375 Millionen Euro in den Hauptstadtklub investiert und hält im Gegenzug 66,6 Prozent der Anteile an der Hertha GmbH & Co. KGaA. Sportlich stehen die Berliner seit dem Einstieg Windhorsts schlechter da als zuvor. Aktuell steckt die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut mit einem Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang wie im Vorjahr im Abstiegskampf.

Hertha reagierte auf Anfrage des Sport Informations Dienstes verwundert auf Windhorts Aussagen. „Herr Windhorst hat sich bisher weder in entsprechenden Sitzungen des Vereins noch gegenüber Personen im Verein in dieser Form geäußert“, hieß es von Vereinsseite: „Alle Entscheidungen wurden seit seinem Einstieg bei Hertha BSC einstimmig im Beirat beschlossen. Wir werden ihn dazu befragen.“

Hertha-Niederlage beim Schlusslicht

Die nächste desolate Leistung der Mannschaft von Korkut am vergangenen Wochenende beim 1:2 bei Schlusslicht Greuther Fürth öffnete dem bislang ziemlich glücklosen Coach des in der Dauerkrise steckenden Klubs schonungslos die Augen. Ein Mentalitätswandel muss her bei der Hertha – und zwar schnell, konstatierte Korkut nach einem rund 45-minütigen Dauerlauf am Sonntagmorgen bei einem Mediengespräch auf dem Olympia-Gelände.

Eine „absolute Fokussierung“ mahnte Korkut im Abstiegskampf an. Nach fünf Ligaspielen ohne Sieg und nur noch einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang war die Botschaft des 47-Jährigen an seine Spieler erstaunlich genug. Denn letztlich forderte der Trainer von den Profis nur Selbstverständlichkeiten ein. „Realistisch sein und die Situation annehmen, wie sie ist“, sagte Korkut und fügte Worte an, die wieder einmal Zweifel am Charakter mancher Hertha-Profis aufkommen ließen. Man dürfe „nicht schon an andere Sachen denken, wo vielleicht der eine oder andere sich selber sieht“, sagte der Trainer.

Auf Nachfrage verneinte Korkut, dass er speziell über Egoismen der Stars gesprochen habe. Aber manche Laune scheint ihm nicht zu gefallen. „Wir erwarten von der Mannschaft, dass sie näher rückt. Am Ende ist es so, wenn eine Mannschaft in einer schwierigen Situation ist, muss sie sich selber rausbringen, da muss jeder Spieler seine Befindlichkeiten noch mal neu regulieren, auch schauen, dass er sich unterordnet in der Mannschaft“, sagte er. Die erste Halbzeit in Fürth, als das Spiel früh verloren ging, lieferte zu viele Gegenbeispiele. Die mitgereisten Hertha-Fans waren empört und riefen „Absteiger, Absteiger“. Die anstehenden Spiele gegen RB Leipzig, beim SC Freiburg und gegen Eintracht Frankfurt bezeichnete der Hertha-Coach selbst als „dicke Brocken“.

Die Crux, die Korkut in der Hauptstadt wie seine Vorgänger von Pal Dardai über Bruno Labbadia bis Jürgen Klinsmann erfährt, bleibt das Mysterium einer Mannschaft, die nicht zu einer selbigen zu formen ist, die in Stresssituationen immer wieder Anfängerfehler macht. „Es ist extrem kacke, dass wir schon wieder in einer solchen Situation stecken“, beschrieb Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt die aktuelle Lage. „Ohne Kampf geht es nicht. Wir müssen deutlich mehr machen“, sagte Routinier Vladimir Darida.

Noch bewegt sich Korkut hart am Rande von Phrasen und Parolen. Der frühere Profi spricht von Qualität, die nichts zähle, wenn der Einsatz nicht stimme und von seiner Abneigung, herumzuschreien oder den Hampelmann zu spielen. Dass er seinen ohnehin nur bis zum Saisonende laufenden Vertrag erfüllen darf, wird mittlerweile schon ziemlich infrage gestellt im Westend der Hauptstadt. Der große Macher Fredi Bobic dürfte aber zumindest vorerst noch an seiner ersten Trainerwahl nach der Trennung von Klubikone Dardai festhalten – trotz der Sehnsucht vieler Fans nach Niko Kovac als Hertha-Retter.

Nun sind auch noch Sportdirektor Arne Friedrich und Mittelfeldspieler Suat Serdar mit dem Coronavirus infiziert. Der 24 Jahre alte Serdar befindet sich in häuslicher Isolation. Bereits am Samstag hatte sich der 42 Jahre alte Friedrich in Quarantäne begeben. Friedrich weise leichte Erkältungssymptome auf. Dafür hat Marc Oliver Kempf seine Isolationszeit beendet und ist am Dienstag in das erste Mannschaftstraining der Woche zurückgekehrt. Das alles und vor allem auch die Abrechnung von Windhorst tragen nicht zu Beruhigung der Berliner Lage bei.