Der Geruch von Currysoße liegt in der Luft, und wer ganz genau schnuppert, der kann auch Aromen von Bier und Bratwurst wahrnehmen. Die Düfte des Berliner Fußballs. Auf einer Hüpfburg toben Kinder, Erwachsene stehen an Tischen, vertieft in Gesprächen. Irgendwo zwischen den rund 10.000 Besuchern, die an diesem wolkenverhangenen Julitag zur Saisoneröffnung von Hertha BSC auf das Olympiagelände gekommen sind, läuft Kay Bernstein umher, mit Sonnenbrille und blauer Trainingsjacke.

Der Präsident des Vereins schüttelt Hände, hält Pläuschchen und posiert für Fotos mit allen, die eines wollen. Das sind viele an diesem Tag. Bernstein ist ein Mann des Volkes, anders als die Präsidenten vor ihm. Als junger Mann stand er selbst regelmäßig in der Kurve des Olympiastadions.