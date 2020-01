Berliner Klimawandel : Hertha und Klinsmann im Angriffsmodus

Man kann nicht unbedingt behaupten, dass nach zwei Monaten mit Jürgen Klinsmann in der Hauptstadt die große Fußballbegeisterung ausgebrochen wäre. Zumindest, was die Hertha betrifft. Denn dafür ist der Fußball, den Klinsmanns Team bisher anbietet, nicht gut und aufregend genug.

Bundesliga Liveticker

Und Hertha steht in der Tabelle zudem noch immer hinter dem Aufsteiger und kleinen Nachbarn Union Berlin. Und auch nur deren kleines Stadion an der Alten Försterei ist regelmäßig ausverkauft, nicht das Olympiastadion, der große, graue Kasten, in dem ein Fußballerlebnis nicht wie von selbst entsteht. Immerhin hat sich der frühere Bundestrainer mit seinem Team am vergangenen Samstag durch das 2:1 in Wolfsburg etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Das ist die Hertha 2020: nicht mehr, nicht weniger.