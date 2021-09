Krisenklub der Bundesliga : Was ist nur los bei Hertha BSC?

Fast 400 Millionen Euro vom Investor, aber auch drei Niederlagen aus drei Spielen und ein Streit zwischen Trainer Dardai und Sportchef Bobic. Hertha BSC steckt früh in der Saison mächtig in der Krise.

Den Trainingsplatz von Hertha BSC umgibt jetzt eine Hecke. Mitarbeiter einer Baumschule haben fleißig Setzlinge in die Erde gebracht, deren dichtes Blätterwerk wird bald kaum noch einen Blick auf das Geschehen zulassen. Die Pflanzaktion hat weniger damit zu tun, dass Hertha helfen möchte, die städtischen CO2-Immissionen zu reduzieren.

Dem Verein ist die Erschwerung von Betriebsspionage deutlich näher, Beobachter der Konkurrenz sowie die in Berlin zahlreich vertretenen Journalisten sollen künftig nicht mehr so einfach mitbekommen, was da bei der Hertha vor sich geht. Das ist ein nachvollziehbarer Wunsch, wenn die Verantwortlichen des Berliner Bundesligaklubs ihr Innerstes aber weiter so nach außen kehren wie zuletzt, dann ist die Hecke etwa so nutzlos wie ein Netz beim Planktonfischen.