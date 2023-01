Hertha nach dem Bobic-Rauswurf : Das Ende des Größenwahns in Berlin

Immer wenn ein neues Jahr anbricht, herrscht bei Hertha BSC maximale Aufregung. Wer dem Berliner Bundesligaklub weniger zugeneigt ist, sagt auch Chaos dazu. Kleine Rückblende: Im Februar 2020 stand der Verein nach dem lauten Abgang von Jürgen Klinsmann tagelang im Mittelpunkt der Berichterstattung, ein Jahr später traf es Klinsmanns Gegenspieler Michael Preetz, der nach mehr als zehn Jahren als Manager entlassen wurde. Im vergangenen Frühjahr: die Rückholaktion von Felix Magath aus dem Trainerruhestand. Und nun: Sportvorstand Fredi Bobic, der als großer Hoffnungsträger aus Frankfurt kam. Alles Zufall? Mitnichten.

Bundesliga Liveticker

In den Anfängen eines jeden Jahres war Hertha stets gezwungen, die Fehler der vorangegangenen Monate zu korrigieren. Davon gab es viele. So viele, dass der Klub in existentielle Nöte geraten ist. Die Kassen sind leer, sportlich droht der Abstieg. Was zur Folge hätte, dass besagte Kassen noch schwerer zu füllen wären. Da ist es nachvollziehbar, dass Herthas neuer Präsident Kay Bernstein die nächste Kursänderung verordnet, egal, wie radikal sie auch erscheint.

Bobics Freistellung und der anstehende Verkauf der Anteile von Lars Windhorsts Tennor Holding setzten ein offizielles Ende unter die vielleicht größte Odyssee der Vereinsgeschichte. Seit dem Einstieg von Investor Windhorst im Sommer 2019 irrlichterte Hertha BSC durch die Bundesliga und geriet dabei nicht nur mehrfach in Absturzgefahr, sondern erhielt auch noch allerhand Spott. „Big City Club“, die Wortschöpfung von Windhorst, wurde zum geflügelten Wort und Synonym für Großmannssucht und Fachferne.

Hertha will die eigene DNA entdecken

Was sollte aus Hertha nicht alles werden. Deutscher Meister, Champions-League-Teilnehmer, europäischer Großklub. Um diese Visionen zu verwirklichen, kamen allerhand Leute aus allerhand Bereichen des Fußball-Zirkus. Spieler, Trainer, Funktionäre. Manche mehr, manche weniger begabt. Fredi Bobic war der letzte Vertreter einer schon vor seiner Ankunft zum Scheitern verurteilten „Höher-Schneller-Weiter-Philosophie“. Bei allen Fehlern, die er beging, der alleinige Grund für Herthas Misere ist er nicht.

Sein Rausschmiss und das Zurückholen von Benjamin Weber und Andreas Neuendorf markiert das endgültige Ende der Big-City-Epoche. Hertha will die eigene DNA entdecken, stärker auf Talente setzen, regionaler statt globaler werden. Klingt gut, ist aber grotesk, weil es das alles schon mal gab. Vor Windhorsts Einstieg hatte sich Hertha BSC mühsam, aber akribisch den Ruf eines angesehenen Ausbildungsvereins erarbeitet.

Mehr zum Thema 1/

Die Durchlässigkeit von der Nachwuchsakademie zu den Profis galt als vergleichsweise hoch, die Bundesligamannschaft lockte nationale und internationale Talente mit der Aussicht, die viel zitierten nächsten Karriereschritt zu machen. Wenig verwunderlich, dass Präsident Bernstein dorthin zurück möchte. Doch so einfach vergessen lassen sich die vergangenen, fehlgeleiteten vier Jahre nicht.

Bernstein sagt, man habe als Bobic-Nachfolger bewusst keine Branchengrößen wie Horst Heldt, Andreas Rettig oder „den Stuttgarter“ (gemeint war Sven Mislintat) holen wollen. Die Abkehr vom Größenwahn ist mutig, konsequent und richtig. Aber sie kann bedeuten, dass man viel Geduld benötigt. Erst Recht im Falle eines Abstiegs in die zweite Liga.