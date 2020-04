Ärger um früheren Trainer : Hertha BSC wirft Klinsmann „Ego-Wahn“ vor

Die Geschäftsführung des Fußball-Bundesligavereins Hertha BSC hat dem früheren Trainer Jürgen Klinsmann Egoismus vorgeworfen. Klinsmanns Botschaft sei zwar richtig gewesen – man wolle als Klub nach vorne schreiten. „Das Problem ist nur, dass es ihm nicht wirklich um Hertha BSC ging, sondern nur um sich selbst“, sagte Paul Keuter, Mitglied der Geschäftsleitung, der „Berliner Morgenpost“ (Montag).

Vieles habe sich bei Hertha in den letzten zwei Jahren positiv verändert, aber „ein Kulturwandel ist nie abgeschlossen, wir müssen uns immer wieder hinterfragen“, sagte Keuter. Klinsmann habe dem Klub dabei nicht geholfen. „Vom Kulturwandel hat Klinsmann so viel Ahnung wie ein Hahn vom Eierlegen.“ Er wolle auf den „Ego-Wahn“ des ehemaligen Trainers, der bis Februar keine drei Monate bei den Berlinern im Amt war, nicht eingehen. „Mir bleibt nur, ihm gute Besserung zu wünschen“, sagte Keuter.

Klinsmanns Zeit als Hertha-Trainer hatte nach nur 76 Tagen ein abruptes und unversöhnliches Ende gefunden. Der frühere Bundestrainer hatte die Berliner im vergangegen Herbst übernommen und wollte den Verein zu einem „Big City Club“ machen. Er stabilisierte die Abwehr, doch richtig voran kam die Mannschaft nicht. Am 11. Februar kündigte Klinsmann plötzlich seinen Rücktritt an. Später sorgte er noch für Aufsehen, als sein „Tagebuch“ publik wurde, in dem mit Klub, Spielern und anderen Verantwortlichen abgerechnet wurde.

Dafür sprachen andere über die kurze Klinsmann-Zeit mit großen Ambitionen und wenig Ertrag. Kevin-Prince Boateng etwa. Er hatte nach eigener Aussage zum Jahreswechsel mit der Rückkehr in seine Heimatstadt Berlin geliebäugelt. Bevor der 33 Jahre alte Fußball-Profi im Januar vom AC Florenz zu Besiktas Istanbul gewechselt war, habe er dem damaligen Hertha-Trainer Klinsmann eine Nachricht mit seiner Bereitschaft zur Rückkehr geschickt. „Aber es kam nie eine Antwort“, sagte Boateng zuletzt im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“.

Mehr zum Thema 1/

Boateng, der im Sommer 2007 für die damalige Rekordsumme von knapp acht Millionen Euro den Berliner Bundesligaverein in Richtung London zu den Tottenham Hotspur verlassen hatte, wollte nach seinem Comeback in Berlin auch dabei helfen, die Mannschaft zu verstärken. „Dann hätte ich im Sommer einfach das Telefon genommen und den Götze angerufen und den Draxler und gesagt: Kommt her, Jungs, lasst uns hier was aufbauen. Das war so mein Plan, dass ich Hertha wieder attraktiv machen könnte“, sagte Boateng. Angeblich hatte Klinsmann in seinem kurzen Intermezzo als Trainer der Hertha die beiden Offensivspieler als Verstärkungen vorgesehen.