Neuer Trainer bei Hertha BSC : Kann das mit Magath wirklich gut gehen?

Einen alten Bekannten durfte Felix Magath Mitte der Woche auf dem Trainingsplatz von Hertha BSC begrüßen. Die zweite Einheit des neuen Trainers wurde von Werner Leuthard eröffnet, der das Aufwärmprogramm leitete. Leuthard, ein ehemaliger Oberleutnant der Reserve, ist Magaths Fitnesstrainer des Vertrauens und nun schon zum zweiten Mal in Berlin, nachdem er bereits unter Jürgen Klinsmann zum Trainerteam gehört hatte.

In Leutnant Leuthard hat Magath einen engen Vertrauten an seiner Seite und auch gleich ein Klischee bestätigt. Magath gilt innerhalb der Trainerriege als Unikat, als einer, dessen harte Trainingsmethodik noch heute seine ehemaligen Spieler zum Weinen bringt. Leuthard ist vom selben Schlag, sein zackiger Ton erinnert direkt an Kaserne. Wer von den Berliner Profis gehofft hatte, Magath habe sein Alter nachsichtiger werden lassen, der sieht sich getäuscht. Alles beim Alten.