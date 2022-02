Bundesliga-Debakel : Albtraum ohne Ende für Hertha BSC

Die Krise in Berlin wird immer schlimmer. Nach einem Corona-Ausbruch geht Hertha gegen Leipzig unter. Dazu kommt die Unruhe durch die Kritik von Investor Lars Windhorst. Besserung ist kaum in Sicht.

Sechs Tore ins Mark von Hertha BSC! Eine Partie, die dem Berliner Fußball-Bundesligaklub neue Hoffnung im Abstiegskampf hätte geben können mit einer leidenschaftlichen Leistung über eine Stunde, endete mit einem Debakel. Höchste Heimniederlage in dieser Saison, Tiefschlag in einer ohnehin hochkritischen Phase auch noch mit einem Corona-Ausbruch, dazu die kommenden schweren Gegner. „Wir jammern nicht, wir gehen positiv nach vorne“, betonte Hertha-Manager Fredi Bobic. Und auch Trainer Tayfun Korkut, den Bobic Ende November als Retter geholt hatte, meinte: „Tut uns natürlich nicht gut, wird uns aber nicht umhauen.“

Bundesliga Liveticker

Hertha braucht „Nehmerqualitäten“: Es war die Szene, die das Debakel für die Hertha einleitete. Marc Oliver Kempfs Ringereinlage gegen Leipzigs Christopher Nkunku. Der im Winter geholte und als neuer Abwehrchef designierte Manndecker verursachte den Elfmeter nach einer Stunde und sah auch noch die Rote Karte. Vorwürfe wolle er Kempf nicht machen, betonte Korkut. Es sei aber der Moment gewesen, der das Spiel in zwei Teile getrennt habe. Mit dem Strafstoß ging Leipzig mit 2:1 in Führung – der Rest war Schweigen aus Berliner Sicht. „Wir müssen das Ergebnis schlucken“, sagte Korkut: „Wir müssen aber auch Nehmerqualitäten entwickeln.“

Bei allem Bemühen der Verantwortlichen, die positiven Ansätze im Spiel der Berliner zu betonen, die Mannschaft muss Punkte holen. 0:4 gegen Mainz, 1:4 gegen die Bayern, 1:2 beim Tabellenschlusslicht Fürth, 1:6 gegen RB. Auch unter Korkut häufen sich die bitteren Pleiten. Mit dem Türken holte die Hertha neun Punkte aus zehn Spielen, unter Vorgänger Pal Dardai waren es immerhin noch 14 Punkte aus 13 Partien gewesen. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt einen Punkt – und das Restprogramm des Hauptstadtklubs ist nicht ohne: In Freiburg, Leverkusen und Dortmund muss man unter anderem noch antreten.

„Das ist das Wichtige“

Sechs Spieler kamen kurz vor der Partie gegen Leipzig dazu, acht standen Korkut damit wegen positiver Corona-Befunde nicht zur Verfügung. Sie seien nicht mehr weit davon entfernt gewesen, eine Spielverlegung zu beantragen, sagte Bobic. An Spielern, die unter die Kategorie gestandene Profis fallen, saßen nur noch zwei auf der Ersatzbank. Das Problem wird nun auch sein, dass ein geordnetes Training mit etwa 25 Prozent des Hertha-Kaders in Quarantäne schwer möglich ist. Hinzu kommt, dass im nächsten Spiel beim starken Tabellensechsten SC Freiburg auch noch Kempf nach seiner Roten Karte fehlen wird.

Auf die scharfe Kritik von Investor Lars Windhorst, der einst zu Beginn seines Engagements das Prädikat „Big City Club“ geprägt hatte, wollte Fredi Bobic nicht allzu sehr eingehen. „Dadurch, dass er nicht Fußball spielen muss, ist das alles okay“, sagte der Hertha-Manager beim Streamingdienst DAZN. „Ich konzentriere mich erst mal auf den Sport. Das ist das Wichtige.“ Doch Windhorst dürfte sich von guten 60 Minuten kaum besänftigen lassen, wenn am Ende die nächste deftige Pleite für die Hertha zu Buche stand. Jüngst hatte er sein Investment von 375 Millionen Euro („aus heutiger Sicht ja, leider“) als Fehler bezeichnet.

Mehr zum Thema 1/

Bei den Leipzigern indes wurde viel gelacht, die gute Laune im traditionellen Kreis nach dem Spiel war nicht zu übersehen. Und es freuten sich alle, nicht nur die, die maßgeblichen Anteil am 6:1-Erfolg im Berliner Olympiastadion gegen Hertha hatten. Genau das macht RB Leipzig aktuell wohl so stark, so wertvoll, so erfolgreich. „Wichtig ist, dass wir bei unserer Kadergröße eine Mentalität reinkriegen, dass jeder jedem den Erfolg gönnt. Das tut einfach gut“, sagte Trainer Domenico Tedesco.

Erst recht in einer Phase mit großer Belastung. Tedesco brachte sieben neue Spieler 72 Stunden nach dem 2:2 am Donnerstagabend im Zwischenrunden-Hinspiel in der Europa League daheim gegen Real Sociedad San Sebastian. Vielleicht tausche er ja wieder zurück, meinte er mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Freitag bei den Spaniern. Mit dem höchsten Auswärtssieg in dieser Saison dürfte die Einstimmung auf die nächste Auseinandersetzung mit den Minimalisten und Fünfer-Abwehrkettenspezialisten als höchst gelungen betrachtet werden.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Auch weil wieder die Spieler, die reinkamen, sich nicht nur einfügten, sondern den weiteren Spielverlauf prägten. „Die eingewechselten Spieler haben enorme Wirkung gebracht“, urteilte 1:0-Torschütze Benjamin Henrichs. „Wir entwickeln uns als Team enorm weiter. Zur Zeit ist jeder in Top-Form“, befand 6:1-Torschütze Yussuf Poulsen. Sie seien froh, so einen Kader zu haben, in dem viele Spieler nur 20 Minuten bräuchten, um so starke Leistungen zu bringen.

Nur vier Minuten brauchte Nkunku, um dem Spiel die entscheidende Wende zu geben und die Schlussphase auch von der Bank aus bestens aufgelegt verfolgen zu können. Der 24-jährige Franzose war es, der im Strafraum gefoult wurde, wofür Kempf die Rote Karte sah und RB einen Elfmeter bekam. Verwandler: Nkunku. Und nur wenig später machte er auch noch das 3:1. Nkunkus 13. Saisontor. Vor allem aber sein sechstes im sechsten Meisterschaftsspiel in diesem Jahr. „Er soll einfach so weitermachen“, sagte Mitspieler Henrichs: „Christo ist immer gut drauf, jeder versteht sich mit ihm und freut sich für ihn.“ Und zusammen freuten sich alle über das 6:1 und den gefestigten vierten Tabellenplatz.