Hermann Gerland : „Mit Watte machst du keine Weltmeister“

In all meinen Jahren in München hatte ich unter Hunderten Jugendspielern nur drei, bei denen ich sofort wusste, sie werden es schaffen, sie werden Bundesligaprofis beim FC Bayern. Das waren Didi Hamann, David Alaba und Philipp Lahm. Bei den meisten anderen war nicht gleich vorauszusehen, was aus ihnen werden sollte. Auch nicht bei Thomas Müller, der die vielleicht erstaunlichste Karriere von allen gemacht hat.

Aber auch da habe ich gekämpft, damit er bleibt. Jürgen Klinsmann, damals Trainer, wollte ihn nicht. Und Ralf Rangnick, Tabellenführer mit dem Aufsteiger Hoffenheim, hatte Thomas schon im Visier. Da bin ich hochgegangen zu Uli Hoeneß. „Der bleibt hier“, sagte ich.