Auch zum Hundertsten bleibt ein Herzenswunsch unerfüllt. Die Spielvereinigung Greuther Fürth als deutscher Fußballmeister, diese Sehnsucht hat Henry Kissinger schon in sich getragen, als er noch ein paar Jahre jünger war und die Franken vorübergehend in der Bundesliga kickten. Zu seinem 100. Geburtstag an diesem Samstag muss der frühere amerikanische Außenminister und Friedensnobelpreisträger indes froh sein, dass die Fürther am letzten Spieltag nicht mehr in den Abstiegskampf der zweiten Liga verstrickt sind.

Thomas Klemm Sportredakteur. Folgen Ich folge

Nur den 1. FC Nürnberg, dem auch ein Teil von Kissingers Fußballherz gehört, könnte es noch erwischen. Der „Club“ muss in Paderborn am Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur zweiten Bundesliga und bei Sky) gewinnen oder auf höchstens ein Unentschieden von Arminia Bielefeld beim 1. FC Magdeburg hoffen, um nicht noch auf den Relegationsplatz abzurutschen. Der gebürtige Fürther Kissinger wird die Entscheidung direkt übers Internet verfolgen. Früher, als Amerikas Chefdiplomat, hatte er sich immer gedulden müssen, bis ihm Angehörige der bundesrepublikanischen Botschaft die Fußballergebnisse verrieten. Wenn es um die deutsch-amerikanischen Beziehungen mal nicht zum Besten stand, gab Kissinger mal zu, hätten er die Resultate erst am Dienstag nach dem Spieltag bekommen.