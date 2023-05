Aktualisiert am

Der 1. FC Heidenheim macht einen großen Schritt zum erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Der SV Sandhausen steht vorzeitig als Absteiger in die dritte Liga fest.

Der 1. FC Heidenheim hat im Fernduell mit dem Hamburger SV um den zweiten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga vorgelegt. Das Team von Trainer Frank Schmidt gewann am vorletzten Spieltag gegen den SV Sandhausen mit 1:0 (0:0) und baute den Vorsprung auf den HSV vorübergehend auf vier Punkte aus. Jan-Niklas Beste traf vor 15.000 Zuschauern in der 68. Minute zum Sieg des FCH.

Sollten die Hamburger im Spätspiel (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur zweiten Fußball-Bundesliga und bei Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth verlieren, stünde Heidenheim als zweiter Aufsteiger der Zweitligasaison fest. Bereits am Freitag hatte Tabellenführer SV Darmstadt 98 durch ein 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht.

In einer über weite Strecken zähen ersten Halbzeit vergaben Denis Thomalla (11./36.) und Marnon Busch (38.) die besten Chancen der Gastgeber. Für den offensiv insgesamt extrem harmlosen SVS traf Alexander Esswein fünf Minuten vor der Pause nur den Pfosten. Im zweiten Durchgang erhöhte Heidenheim weiter den Druck. Beste erzielte per Flachschuss sein elftes Saisontor und sorgte damit für die Entscheidung.

Sandhausen hat durch die Niederlage auch keine theoretischen Chancen mehr auf den Klassenerhalt und steht als erster Absteiger der Zweitligasaison fest. Da Arminia Bielefeld im Parallelspiel gegen den SC Paderborn (2:2) punktete, hätte dem Team von Interimscoach Gerhard Kleppinger selbst ein Sieg in Heidenheim kaum noch etwas gebracht.

Regensburg vor dem Abstieg

Auch Jahn Regensburg steht kurz vor dem Abstieg. Die Oberpfälzer gewannen am Samstag zwar 2:1 (1:1) bei Eintracht Braunschweig. Doch durch den Bielefelder Punktgewinn gegen Paderborn müsste Regensburg am letzten Spieltag gegen Heidenheim gewinnen und 15 Tore auf die Ostwestfalen aufholen, die dann in Magdeburg nicht punkten dürfen.

Vor den 20.267 Zuschauern im Eintracht-Stadion brachte Immanuel Pherai (2. Minute) die Gastgeber in Führung. Charalampos Makridis (21.) und Prince Osei Owusu (49.) drehten die Partie für die Regensburger.

Arminia Bielefeld belegt mach dem Remis im Ostwestfalen-Derby weiter den Relegationsrang 16. Durch die Treffer von Bryan Lasme (8. Minute) und Sebastian Vasiliadis (36.) waren die Hausherren am Samstag zweimal in Führung gegangen, für den sechsten Heimsieg reichte es dennoch nicht. Marvin Pieringer (25.) und Sirlord Conteh (58.) gelang jeweils der Ausgleich für die Gäste. Das Remis hat für Paderborn die letzte verbliebene Aufstiegschance zunichtegemacht.