Viele Stars beim FC Bayern : „Es ist schwierig für den Trainer“

Der Fußball-Rekordmeister hat einen furiosen Auftakt in die neue Saison hingelegt. Dafür lobt Sportvorstand Salihamidzic nun Trainer und Mannschaft. Im Team herrsche zudem ein „interessanter“ Konkurrenzkampf.

Wegen seiner Verpflichtungen hat Münchens Trainer Julian Nagelsmann nun die Qual der Wahl: Hasan Salihamidzic findet das gut so. Bild: dpa

Nach dem rasanten Saisonstart des FC Bayern München hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic Trainer Julian Nagelsmann, aber auch den Neuzugängen um Sadio Mané und Matthijs de Ligt großes Lob gezollt. Im Bundesliga-Topspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) gegen den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach hofft Salihamidzic auf das nächste Fußball-Spektakel des Tabellenführers in der heimischen Arena.

„Ich glaube, jeder kann mit dem Start zufrieden sein“, sagte Salihamidzic: „Wir haben viele Tore geschossen, haben attraktiven Fußball gespielt.“ Nagelsmann habe dabei in der Vorbereitung „die richtigen Knöpfe gedrückt“, lobte der 45-Jährige: „Wenn man sich die Trainingseinheiten anschaut, macht das richtig Spaß. Ich hoffe, dass wir gegen Gladbach die Leistung genauso wiederholen können.“

Kader entspricht Nagelsmanns Vorstellungen

Die Bayern haben die ersten drei Ligaspiele alle gewonnen und dabei 15 Tore geschossen – und nur eines kassiert. „Wir sind nicht nur vorne, sondern auf jeder Position doppelt sehr gut besetzt“, betonte Salihamidzic. Mit Blick auf den Konkurrenzkampf bemerkte er: „Es ist schwierig für den Trainer, die erste Elf aufzustellen. Aber das ist gerade das Interessante. Die Saison ist lang – wir brauchen jeden.“

Der Verein habe im Sommer den Kader so zusammengestellt, „wie es den Vorstellungen des Trainers entspricht“, sagte der für die Transfers gelobte Sportvorstand: „Das war auch die Aufgabe, dass wir alle zusammen die richtigen Entscheidungen treffen. Ob das so ist, werden wir am Ende der Saison wissen“ – anhand der Titelausbeute.

„Wir haben darauf geachtet, dass die Jungs gute Typen sind, dass die eine top Mentalität haben und sich mit dem FC Bayern identifizieren“, sagte Salihamidzic zu den neuen Profis um Stürmerstar Mané und Abwehr-Ass de Ligt, die mit zusammen 100 Millionen Euro Ablöse am meisten gekostet hatten: „Die haben von der ersten Sekunde an in den Gesprächen für den FC Bayern gebrannt.“

Der FC Bayern hat in diesem Sommer aber nicht nur viel Geld für neue Profis ausgegeben, sondern durch zahlreiche Spielerverkäufe auch Erlöse in Höhe von etwa 100 Millionen Euro generiert. Aktuellster Verkaufskandidat ist Stürmer Joshua Zirkzee, der für kolportierte 8,5 Millionen Euro zum FC Bologna in die italienische Serie A wechseln soll.